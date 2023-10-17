FT: Египет пригрозил отправить беженцев из Газы в ЕС в ответ на давление Запада

Египет раздражен давлением ряда западных стран, требующих открыть КПП «Рафах» на границе с сектором Газа и принять палестинских беженцев, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на европейских чиновников. Один из них рассказал изданию, что его высокопоставленный египетский коллега пригрозил отправить в Европу 1 млн беженцев из сектора Газа, если Запад продолжит настаивать на открытии КПП.

«Вы хотите, чтобы мы приняли 1 млн человек? Что ж, я отправлю их в Европу. Если вы так заботитесь о правах человека — так возьмите их (беженцев.— “Ъ”)»,— приводит собеседник FT слова египетского чиновника. По словам источника, египтяне «очень рассержены» тем, что на них оказывают давление.

Как сообщает FT, египетская сторона заявила западным дипломатам, что будет поставлять в сектор Газа гуманитарную помощь, но будет сопротивляться любым попыткам убедить их принять палестинских беженцев.

При этом высокопоставленные египетские чиновники сообщили FT, что Израиль отказал во въезде грузовикам с гуманитарной помощью. Неназванный европейский дипломат сказал чиновнику, что Израиль готов выпустить беженцев через КПП «Рафах», но не готов принимать гуманитарную помощь.

Ранее постпред Палестины в секторе Газа сообщил, что больше 1 млн палестинцев в анклаве числятся перемещенными лицами. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов также сообщило, что число перемещенных лиц с начала войны «могло достигнуть одного миллиона».

Война между Израилем и «Хамасом» продолжается с 7 октября. Она началась с обстрела израильской территории сотнями ракет, захвата некоторых населенных пунктов и заложников. Израилю удалось вернуть контроль над своими территориями. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет обстрелы сектора Газа и готовится к наземной операции. Общее число погибших в секторе Газа почти достигло 2,7 тыс., пострадавших — превысило 9,6 тыс., в Израиле — 1,3 тыс. и 3,7 тыс. соответственно.

О развитии конфликта и роли России в нем — в материале «Владимир Путин занялся Ближним Востоком».

Эрдни Кагалтынов