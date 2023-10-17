Глава Генштаба Израиля прогнозирует долгую войну с «Хамасом»

Начальник Генштаба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Герци Халеви полагает, что война с палестинским движением «Хамас» будет долгой и трудной. По его словам, после удара «Хамаса» 7 октября инициатива находится у израильских военных.

«Война будет тяжелой и долгой, и ЦАХАЛ победит в ней»,— написал Герци Халеви в письме израильским военным. Письмо цитирует Times of Israel.

«Мы нанесли ущерб инфраструктуре противника, его руководству, он понес тяжелые потери. Мы получили удар и несем за это ответственность, но теперь инициатива в наших руках»,— отмечается в письме.

Война Израиля и «Хамаса», начавшаяся утром 7 октября с атаки израильских территорий палестинскими боевиками, продолжается уже десять дней. По последним данным, за это время в Израиле погибли 1,4 тыс. человек, в секторе Газа число погибших превысило 3 тыс.

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Анастасия Ларина