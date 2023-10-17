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Коммерсантъ FM
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«Хамас» хочет обменять заложников на 6 тыс. палестинцев в израильских тюрьмах

Палестинское движение «Хамас» намерено обменять захваченных в Израиле заложников на палестинских заключенных в израильских тюрьмах. Об этом заявил руководитель представительства движения за рубежом Халед Машаль.

«В сионистских тюрьмах содержатся 6 тыс. палестинских мужчин и женщин, которых мы хотим освободить в обмен на израильских пленников. Сопротивлению достаточно сил, чтобы освободить тюрьмы от всех заключенных»,— сказал Халед Машаль в эфире Al Araby (перевод ТАСС).

В руках радикалов находятся от 200 до 250 заложников, говорил ранее представитель боевого крыла «Хамаса» — группировки «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» — Абу Убайда. По данным The Washington Post, «Хамас» во время вылазок в Израиле смог захватить 64 человек. Среди них 49, предположительно, гражданские, в том числе 9 детей. Еще 11 человек, по предварительным данным, израильские военные.

Война между Израилем и «Хамасом» продолжается с 7 октября. Она началась с обстрела израильской территории сотнями ракет, захватом некоторых населенных пунктов и заложников. Израилю удалось вернуть контроль над своими территориями. ЦАХАЛ ведет обстрелы сектора Газа и готовится к наземной операции. ООН констатирует «непрерывные израильские бомбардировки» сектора Газа из-за которых каждые сутки гибнут сотни человек. Общее число погибших в анклаве составляет 2,7 тыс., пострадавших — 9,6 тыс., в Израиле — 1,3 тыс. и 3,7 тыс. соответственно.

О последствиях конфликта для Израиля — в интервью волонтера израильской общественной организации Макса Бродского «"Мы заглянули в замочную скважину ада"».

Леонид Уварчев

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