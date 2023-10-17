МИД Ирана: противостоящие Израилю группировки предпримут упреждающие действия

Противостоящие Израилю группировки в ближайшее время предпримут «упреждающие действия», заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан. Комментируя возможность вступления Тегерана в конфликт, он сказал, что «можно представить любую вероятность».

«Лидеры сопротивления не позволят сионистскому режиму предпринять какие-либо действия в регионе. Напротив, некоторые упреждающие действия со стороны сопротивления могут быть предприняты в ближайшие часы»,— сказал министр (цитата по агентству IRNA).

Тегеран также предостерег Вашингтон, чтобы он «прекратил военные преступления против женщин, детей и гражданских лиц» вместо отправки «лицемерных посланий».

По информации Axios, Хосейн Амир Абдоллахиан на встрече со специальным координатором ООН по ближневосточному мирному процессу Тором Веннесландом передал послание руководству Израиля на фоне его войны с «Хамасом». Тегеран заявляет, что не хочет эскалации, однако у него есть свои красные линии и он будет вынужден вмешаться, если израильская операция в секторе Газа перейдет в наземное наступление. Однако в постпредстве Ирана в ООН позднее заявили, что Тегеран вмешается в конфликт только в том случае, если Израиль атакует иранскую территорию, «его интересы или граждан». США провели контакты с Ираном и предостерегли от участия в конфликте

О риске расширения конфликта — в материале «Ъ» «Иран жмет на Газу».