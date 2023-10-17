Около 1 млн жителей сектора Газа покинули дома

Больше 1 млн палестинцев числятся перемещенными лицами в секторе Газа, сообщил постоянный представитель Палестины Рияд Мансур. Он заявил, что Израиль «убил 3 тыс. палестинцев» и что больше половины из них — это женщины и дети. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов также сообщило, что число перемещенных лиц с начала войны «могло достигнуть одного миллиона».

«Никто не говорит о том насилии, которое совершается против нашего народа. Почему Совет не в состоянии призвать к прекращению огня, остановить прямо сейчас преступления и массовые убийства. Остановить убийства и разрушения крайне необходимо. Сфера здравоохранения и гуманитарная помощь в состоянии коллапса. Более 1 млн человек перемещено. Люди не могут похоронить своих родных и близких»,— сказал господин Мансур на заседании Совета Безопасности ООН по российскому проекту резолюции с призывом к прекращению огня. Трансляция велась на сайте ООН.

Постпред Израиля на заседании заявил, что война с «Хамасом» закончится, когда боевики палестинского движения сложат оружие и освободят заложников. Он обвинил группировку в нацизме и назвал ответную военную операцию «миссией спасения» Израиля и сектора Газы от «жестоких тиранов».

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию РФ по Газе и Израилю. Ее поддержали Россия, Китай, ОАЭ, Габон и Мозамбик, против выступили США, Великобритания, Франция и Япония, остальные воздержались. Страны Запада объяснили решение тем, что в резолюции не содержится осуждение движения «Хамас» за нападение на Израиль 7 октября.

О попытках России урегулировать конфликт — в материале «Ъ» «Владимир Путин занялся Ближним Востоком».

Леонид Уварчев