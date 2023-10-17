Нетаньяху заявил Путину, что Израиль не остановится до уничтожения «Хамаса»

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во время разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о планах уничтожить палестинское движение «Хамас». Стороны обсуждали войну накануне, 16 октября.

«Премьер-министр ясно заявил, что Израиль был атакован жестокими и мерзкими убийцами, вступил в войну решительным и единым и не остановится, пока не уничтожит военный и управленческий потенциал "Хамаса"»,— говорится в сообщении канцелярии премьера в соцсети X.

В ходе разговора, как сообщал Кремль, господин Путин выразил соболезнования семьям погибших израильтян и осудил любые действия, жертвами которых становится гражданское население. Российский лидер проинформировал о работе по нормализации обстановки и предотвращению гуманитарной катастрофы в секторе Газа. Владимир Путин заверил в готовности работать «в интересах прекращения палестино-израильской конфронтации».

Война между Израилем и «Хамасом» продолжается с 7 октября. Она началась с обстрела израильской территории сотнями ракет, захватом некоторых населенных пунктов и заложников. Израилю удалось вернуть контроль над своими территориями. ЦАХАЛ ведет обстрелы сектора Газа и готовится к наземной операции. ООН констатирует «непрерывные израильские бомбардировки» из-за которых каждые сутки гибнут сотни человек. Общее число погибших в секторе Газа почти достигло 2,7 тыс., пострадавших — превысило 9,6 тыс., в Израиле — 1,3 тыс. и 3,7 тыс. соответственно).

О попытках России урегулировать конфликт — в материале «Ъ» «Владимир Путин занялся Ближним Востоком».

Леонид Уварчев