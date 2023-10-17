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Коммерсантъ FM
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Совет Безопасности ООН не принял резолюцию РФ по Газе и Израилю

Совет Безопасности ООН при голосовании не принял российскую гуманитарную резолюцию по прекращению огня между Израилем и сектором Газа. Проект получил поддержку пяти стран, четыре государства выступили против, шесть — воздержались. США объяснили отказ поддержать документ тем, что в нем не осуждаются действия «Хамаса».

«Проект резолюции не был принят, поскольку он не получил требуемое число голосов»,— объявил председатель, бразильский посол Сержиу Франса Данезе.

В поддержку документа выступили Россия, Китай, ОАЭ, Габон и Мозамбик. Против — США, Великобритания, Франция и Япония. Воздержались Албания, Бразилия, Гана, Мальта, Швейцария и Эквадор.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил сожаление, что «Совет в очередной раз оказался заложником эгоистических устремлений блока западных делегаций». «Это единственная причина, по которой он (СБ ООН.— "Ъ") не смог направить четкий сильный коллективный сигнал, нацеленный на деэскалацию. А ведь речь идет о крупнейшей вспышке насилия на Ближнем Востоке за последние десятилетия»,— добавил дипломат. По его мнению, голосование показало, кто выступает за перемирие, прекращение «неизбирательных бомбежек сектора Газа и обеспечение безусловного гуманитарного содействия населению анклава, а кто по-прежнему упорно блокирует единый сигнал Совета, преследуя корыстные политические цели».

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд возложила на «Хамас» ответственность за гуманитарный кризис в секторе Газа. «Совет и все международное сообщество несут на себе ответственность решать гуманитарный кризис, однозначно осудив "Хамас" и подтвердив право Израиля на самооборону... К сожалению, резолюция, представленная Россией, не отвечает всем этим требованиям»,— заявила дипломат.

В проекте резолюции предлагалось призвать к «немедленному, устойчивому и полностью наблюдаемому гуманитарному прекращению огня». Также предлагалось «решительно осудить любое насилие и боевые действия в отношении гражданского населения, а также все акты терроризма».

О попытках России урегулировать конфликт — в материале «Ъ» «Владимир Путин занялся Ближним Востоком».

Леонид Уварчев

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