Израиль сообщил, что нанес удар по штаб-квартире «Хамаса»
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ее истребители нанесли удар по штаб-квартире палестинского движения «Хамас». Утверждается, что был убит один боевик.
В ЦАХАЛе заявили, что были обстреляны несколько военных объектов, принадлежащих «Хамасу». Кроме того, нанесен удар по банку, который палестинское движение «использовало для финансирования террористической деятельности» в секторе Газа.
Война между Израилем и «Хамасом» продолжается с 7 октября. Израиль сообщал о более 1,3 тыс. погибших, Палестина — о 2,8 тыс. 14 октября израильские военные заявили об убийстве командира «Хамаса», руководившего операцией близ Газы.
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