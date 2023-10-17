В США подготовят закон о применении армии в случае войны Израиля с Ираном

Палата представителей США разработает законопроект, который позволит задействовать американские вооруженные силы в случае эскалации войны между Израилем и палестинской группировкой «Хамас», заявил глава комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол. При этом господин Маккол выразил надежду, что вступление закона в силу не потребуется.

«Я надеюсь, что мне никогда не придется подписывать этот законопроект. Но у нас на Ближнем Востоке есть ситуация, которая день ото дня обостряется»,— рассказал Майкл Маккол в интервью CNN. Он отметил, что конфликт на Ближнем Востоке может расшириться, если Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начнет наземную операцию в секторе Газа. Ливанское движение «Хезболла» и Иран уже пригрозили открыть второй фронт в этом случае, подчеркнул господин Маккол.

Председатель комитета уточнил, что в проекте закона, скорее всего, не будет упомянут Иран как сторона конфликта. В него, вероятно, войдут «Хамас», «Хезболла», а также «поддерживаемые Ираном шиитские ополченцы». При этом Майкл Маккол подчеркнул, что, если иранская армия примет непосредственное участие в конфликте, придется добавить в проект и целое государство.

В то же время Майкл Маккол отметил, что любой подобный законопроект должен заручиться поддержкой американского общества. «Сейчас я готовлю проект на тот случай, если он необходим, но, что самое главное, он должен быть поддержан американским народом», — добавил он.

Война между Израилем и палестинским движением «Хамас» идет с 7 октября. При этом удары по северу Израиля наносит и ливанская «Хезболла». Израиль сообщал о более чем 1,3 тыс. погибших и сотнях взятых в заложники и угнанных в сектор Газа. По информации палестинской стороны от обстрелов погибли 2,8 тыс. человек.

Парламент Ирана пригрозил вмешаться в конфликт, если Израиль приступит к наземному наступлению в секторе Газа. США, со своей стороны, предостерегли Тегеран от участия в конфликте.

Подробнее — в материале «Иран жмет на Газу».

Милена Костерева