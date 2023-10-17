Байден посетит Израиль 18 октября

Президент США Джо Байден отправится в Израиль с визитом в среду, 18 октября, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. После этого американский лидер посетит Иорданию.

«Президент вновь подтвердит солидарность США с Израилем и нашу непоколебимую приверженность его безопасности»,— сказал господин Блинкен журналистам после переговоров с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху (цитата по AFP).

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби позднее сообщил журналистам, что после визита в Израиль господин Байден отправится в Иорданию. Там запланированы встречи с лидерами Иордании, Палестины и Египта.

Джо Байден ранее выступил за уничтожение «Хамаса» за то, что палестинское движение напало на Израиль. Однако он выступил за существование Палестинского государства и против израильской оккупации сектора Газа. По мнению президента США, израильская армия не нуждается в помощи американских войск, но США направили в Восточное Средиземноморье две авианосные ударные группы.

О попытках США не допустить расширения конфликта — в материале «Ъ» «Энтони Блинкен кружит по Ближнему Востоку».