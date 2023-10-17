Посол РФ в Израиле: в плену у «Хамаса» находится как минимум один россиянин
Установлено, что россиянин с двойным гражданством есть в списке находящихся в плену у палестинского движения «Хамас», заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. По его словам, в заложниках может находиться еще больше россиян.
«Есть предположения, что их там может и больше оказаться с учетом состава населения израильского и того, что в том регионе, где эта акция проводилась хамасовцами, там большая русскоязычная не диаспора, но группа людей, скажем так»,— уточнил посол на пресс-конференции (цитата по ТАСС).
Война между Израилем и «Хамасом» продолжается с 7 октября. В результате израильско-палестинского конфликта погибли 16 россиян, еще девять числятся пропавшими без вести. 400 человек обращались в представительство РФ с просьбой эвакуировать их из сектора Газа. По данным Российского союза туриндустрии, все организованные российские туристические группы вернулись из Израиля.
О попытках России урегулировать конфликт — в материале «Ъ» «Владимир Путин занялся Ближним Востоком».