NBC: «Хамас» пообещал освободить заложников в обмен на прекращение ударов Израиля

Неназванный высокопоставленный представитель «Хамаса» сообщил корреспонденту NBC News, что группировка готова немедленно освободить всех гражданских заложников в обмен на прекращение авиаударов Израиля по территории сектора Газа.

По словам представителя «Хамаса», заложники могут быть освобождены в течение часа, если Израиль выполнит условия группировки. Он добавил, что Израиль должен освободить всех палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах.

Представитель «Хамаса» также заявил, что США и Израиль знают об условиях освобождения содержащихся в тюрьмах палестинцев, поскольку движение раскрыло их в беседах с лидерами арабских стран.

Ранее сегодня, по данным Минздрава сектора Газа, в результате удара Израиля по больнице Аль-Ахли погибли более 500 человек. Армия Израиля сообщила, что проводит расследование и связывает инцидент с неудачным запуском ракеты движением «Хамас». Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур.

О ситуации в Израиле и секторе Газа — в материале «Ъ».