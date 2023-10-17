Израиль вновь нанес удары по объектам движения «Хезболла» в Ливане

Армия обороны Израиля сообщила в Telegram, что нанесла удары по объектам движения «Хезболла» в Ливане. Подробности не приводятся.

Кроме того, ЦАХАЛ сообщил, что убил одного из руководителей движения «Хамас» в секторе Газа Осаму Мазини. Утверждается, что он отвечал за заключенных «Хамас» и «руководил террористической деятельностью против Израиля».

Израиль находится в состоянии войны с палестинским движением «Хамас» и ведет боевые действия в секторе Газа. На этом фоне ЦАХАЛ обменивается ударами с ливанским движением «Хезболла», которое поддерживает палестинцев. Представители «Хезболлы» ранее заявляли о готовности вступить в конфликт с Израилем.

О риске эскалации конфликта — в материале «Ъ» «Иран жмет на Газу».

Леонид Уварчев