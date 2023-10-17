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Коммерсантъ FM
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США подготовили 2000 военнослужащих к отправке на Ближний Восток

Министр обороны США Ллойд Остин распорядился привести в состояние повышенной готовности 2 тыс. военных для быстрого реагирования на изменения ситуации на Ближнем Востоке. Информацию об этом подтвердило Министерство обороны США.

Фото: Lolita Baldor / AP

Фото: Lolita Baldor / AP

«Сегодня господин Остин привел около 2000 человек личного состава и ряд подразделений в состояние повышенной готовности посредством приказа о подготовке к развертыванию. На данный момент никаких решений о вводе каких-либо сил принято не было»,— сообщается на официальном сайте Пентагона.

Ранее, 16 октября, американский чиновник сообщил Fox News, что господин Остин распорядился о приведении войск в состояние готовности к переброске на Ближний Восток в течение 24 часов после получения соответствующего приказа. Источник канала также сообщал, что военнослужащие будут отправлены для консультирования и оказания медицинской поддержки израильским силам. Позднее эта информация подтвердилась заявлением министерства обороны США.

По информации The Wall Street Journal(WSJ), некоторая часть войск США, находящихся на Ближнем Востоке и в Европе, может быть развернута для поддержки израильских сил.

17 октября глава комитета палаты представителей по иностранным делам США Майкл Маккол сообщил о разработке законопроекта, который позволит задействовать американские вооруженные силы в случае эскалации войны между Израилем и палестинской группировкой «Хамас». По его словам, в законопроект как стороны конфликта войдут «Хамас», «Хезболла», а также «поддерживаемые Ираном шиитские ополченцы». Иран войдет в этот список только при непосредственном участии иранских войск в конфликте, заявил господин Маккол. Политик выразил надежду, что вступление закона в силу не потребуется.

Подробнее — в материале «Иран жмет на Газу».

Арсений Пушкин

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