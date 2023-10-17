ВОЗ: половина погибших в секторе Газа — женщины и дети
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила, что в результате ударов Израиля в секторе Газа погибли 2800 человек, 11 тыс. получили ранения. Около половины из них — женщины и дети, передает Reuters со ссылкой на данные организации.
Директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Ричард Бреннан заявил на брифинге, что ВОЗ необходим срочный доступ в сектор Газа для доставки помощи и медикаментов. По его словам, сегодня, 17 октября, представители ВОЗ встретятся с «лицами, принимающими решения», чтобы как можно скорее получить доступ в сектор Газа.
Война между Израилем и палестинским движением «Хамас» началась с обстрела израильской территории сотнями ракет утром 7 октября. Израиль сообщал о более чем 1,3 тыс. погибших. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху накануне во время разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о планах уничтожить «Хамас».
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