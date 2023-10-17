Турция ведет переговоры с «Хамасом» об освобождении заложников
Власти Турции ведут переговоры с политическим крылом палестинского движения «Хамас» об освобождении удерживаемых им заложников, сообщил глава турецкого МИДа Хакан Фидан. Он рассказал, что Анкара получила запросы от разных стран об освобождении их граждан.
Фото: Sebastian Rocandio, Reuters
«Мы начали обсуждать эти вопросы, особенно с политическим крылом Хамаса. Наши усилия по освобождению иностранцев, гражданских лиц и детей продолжаются. Президент Турции принял принципиальное решение максимально содействовать решению этого и других гуманитарных вопросов»,— заявил министр на пресс-конференции в Бейруте (цитата по ТАСС).
Война между Израилем и палестинским движением «Хамас» продолжается с 7 октября. Израиль сообщал о более чем 1,3 тыс. жертвах, Палестина — о 2,8 тыс. 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с президентом Израиля Ицхаком Герцогом и главой Палестины Махмудом Аббасом. МИД Турции также предложил систему гарантов для двух стран.
В «Хамасе» говорили, что хотят обменять заложников на 6 тыс. палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах. По данным The Washington Post, боевики во время вылазок в Израиле захватили 64 человек. Среди них 49, предположительно, являются гражданскими лицами, в их числе девять детей.
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