Владимир Путин занялся Ближним Востоком

На десятый день войны между Израилем и палестинским движением «Хамас» президент РФ Владимир Путин провел серию телефонных разговоров с коллегами по региону. За один день он побеседовал с президентами Сирии, Ирана, Египта, Палестины, а также с премьер-министром Израиля. Владимир Путин также поручил российским ведомствам выработать общую позицию с учетом того, что и в Израиле, и в Палестине находится много российских граждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Владимир Путин подчеркнул неприемлемость любых форм насилия в отношении мирных граждан и отметил, что в России глубоко сопереживают всем пострадавшим, родным и близким погибших в результате вооруженной конфронтации и готовы оказать гуманитарную помощь»,— говорится в сообщении Кремля по итогам состоявшихся в понедельник телефонных разговорах президента РФ с коллегами из Сирии, Ирана, Палестины и Египта — Башаром Асадом, Эбрахимом Раиси, Махмудом Аббасом и Абдель-Фаттахом ас-Сиси. Темы и тональность бесед были настолько похожи, что Кремль даже не стал пересказывать все беседы отдельно, объединив отчет о них в одно сообщение.

Речь шла о начавшейся десять дней назад войне между палестинским движением «Хамас» и Израилем. Напомним, что «Хамас» атаковал израильскую территорию, Израиль ответил авиаударами по сектору Газа. Сейчас на повестке — наземная операция.

Суть разговоров сводилась к следующему: Россия предлагает гуманитарное перемирие и введение режима прекращения огня, чтобы стабилизировать обстановку.

Особое внимание было уделено гуманитарной катастрофе в Газе, все стороны выступили за снятие израильской блокады сектора, чтобы поставить туда медикаменты, продовольствие и другие жизненно необходимые товары. По данным палестинского Минздрава, в результате израильских атак в секторе Газа погибли свыше 2,7 тыс. человек, в том числе женщины и дети, около 12 тыс. получили ранения. Население переживает гуманитарную катастрофу. И все чаще звучат голоса, обвиняющие Израиль в непропорциональном применении силы.

На этом фоне в ходе бесед Владимира Путина отмечалась серьезная озабоченность вероятностью перерастания конфликта в региональную войну. По общему мнению, причиной нынешней беспрецедентной эскалации стал «длительный застой в процессе ближневосточного урегулирования». В связи с этим Владимир Путин вновь подчеркнул позицию Москвы в пользу возобновления переговоров, которые привели бы к окончательному решению палестино-израильского конфликта на основе принципа сосуществования двух государств — еврейского и арабского. Этот вопрос будет в центре планируемого Каиром на 21 октября регионального саммита. Полный состав его участников пока неизвестен.

Отдельной темой стал вопрос об эвакуации граждан России и стран СНГ из сектора Газа.

Владимир Путин попросил содействия в этом президента ас-Сиси, так как люди будут выходить через КПП на границе с Египтом и Газой. Эвакуация из сектора иностранных граждан или палестинцев с двойным гражданством ожидалась еще в понедельник. Однако ничего не вышло. Египет не открыл КПП, так как не получил гарантий безопасности от Израиля. За последние десять дней войны израильские военные несколько раз наносили удары в районе пограничного пункта. Так что Каир предпочитает дождаться прекращения огня.

Работу над этим ведет госсекретарь США Энтони Блинкен. Меньше чем за неделю он совершил круг по региону, посетив Израиль и ряд арабских стран, а в понедельник вернулся в Тель-Авив, где во второй раз за несколько дней встретился с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и министром обороны Йоавом Галантом и другими представителями израильских силовых структур.

Говорил в понедельник с Биньямином Нетаньяху и Владимир Путин.

Эта беседа последовала за разговорами с арабскими лидерами и президентом Ирана. Российский лидер выразил соболезнования родным и близким погибших израильтян, а также «акцентировал решительное неприятие и осуждение любых действий, жертвами которых становится гражданское население, в том числе женщины и дети». Президент Путин рассказал израильскому премьеру о «ключевых моментах» своих переговоров с другими ближневосточными лидерами, то есть выступил в качестве посредника и предложил свои услуги на будущее. В канцелярии израильского премьера заявили, что Биньямин Нетаньяху дал понять Владимиру Путину: «Израиль подвергся нападению мерзких и жестоких убийц, вступил в войну решительный и сплоченный и не остановится, пока не уничтожит военный и правительственный потенциал "Хамас"».

Ситуация в Израиле остается крайне напряженной. Несмотря на атаки израильских ВВС, «Хамас» продолжает наносить удары по территории еврейского государства. Так, Энтони Блинкену и Биньямину Нетаньяху даже пришлось во время переговоров спуститься в бомбоубежище.

Одновременно в Израиле продолжают подсчитывать погибших еще в первые дни нападения «Хамас». Официальная цифра еще остается на отметке 1,3 тыс. человек, в то время как СМИ уже говорят о 1,5 тыс. погибших. Дело в том, что израильские судмедэксперты и военный раввинат все еще продолжают работу по идентификации тел. Как рассказали в понедельник журналистам в израильском Национальном центре судмедэкспертизы, им удалось идентифицировать останки 504 человек, с 297 телами работа еще продолжается. Кроме того, в руках палестинских боевиков остаются десятки заложников, точной цифры по-прежнему нет.

Марианна Беленькая, Тель-Авив