Турция предложила систему гарантов для Израиля и Палестины
Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что Анкара выдвинула идею создания системы гарантов для сторон израильско-палестинского конфликта. Он уточнил, что Турция готова выступить гарантом для Палестины. Какие еще страны могут принять участие в инициативе, он не уточнил.
«Другие страны также должны быть гарантами для Израиля. После того, как будет достигнуто соглашение, с которым согласятся обе стороны, гарант страны должны взять на себя ответственность за выполнение его требований»,— предложил министр (цитата по газете Star). Господин Фидан считает, что только таким путем «можно будет установить постоянный мир».
Война между Израилем и палестинским движением «Хамас» началась с обстрела израильской территории сотнями ракет утром 7 октября. Израиль сообщал о более 1,3 тыс. погибших, Палестина — о 2,8 тыс. 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с президентом Израиля Ицхаком Герцогом и главой Палестины Махмудом Аббасом.
О попытках России урегулировать конфликт — в материале «Ъ» «Владимир Путин занялся Ближним Востоком».