«Хамас» подтвердил гибель в Газе двух высокопоставленных членов движения
Палестинское движение «Хамас» сообщило о гибели двух своих высокопоставленных членов в секторе Газа в результате ударов Израиля. Заявление опубликовано в Telegram-канале движения.
«Объявляем о мученической смерти... доктора Тайсира Ибрагима, возглавлявшего судебную власть "Хамаса", и доктора Ваиля аз-Зарда, проповедника из Газы»,— рассказали в группировке.
Война между Израилем и «Хамасом» продолжается с 7 октября. Израиль сообщал более чем о 1,3 тыс. жертв конфликта, Палестина — о 2,8 тыс. Сегодня, 17 октября, армия обороны Израиля нанесла удары по нескольким военным объектам «Хамаса», в том числе по штаб-квартире движения.
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