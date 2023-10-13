WP: разведка США считает конфликт Израиля и «Хезболлы» маловероятным

Журналисты The Washington Post обнаружили в утечке секретных данных из Discord аналитический документ разведки США. В нем говорится, что конфликт между Израилем и ливанским движением «Хезболла» маловероятен. Документ датирован февралем этого года.

11 октября посольство России в Израиле сообщило, что «города на севере Израиля подверглись массированной атаке со стороны Ливана». В соцсетях также сообщали об атаке беспилотников на Израиль со стороны Ливана. Но Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опровергла эту информацию и заявила, что ни один беспилотник не вторгся в воздушное пространство с севера.

Согласно документу разведки США под грифом «совершенно секретно», массированное нападение на Израиль со стороны ливанской «Хезболлы», политической партии и группировки боевиков, поддерживаемых Ираном, маловероятно. Аналитики разведки считают, что в отношениях Израиля и «Хезболлы» существует баланс, снижающий риск полномасштабной войны в 2023 году.

Согласно отчету, Израиль и «Хезболла» заняли позицию «взаимного сдерживания» после заключения соглашения в октябре 2022 года, в котором Ливан и Израиль согласились демаркировать спорные морские границы. Сделка, на разработку которой ушло 11 лет, позволила каждой стране исследовать прибыльные газовые месторождения в береговой зоне.

Но анализ указывает на другие факторы, которые могут нарушить этот баланс, включая «неспособность "Хезболлы" сдерживать палестинских боевиков», в том числе движение «Хамас», которое также действует в Ливане.

Согласно анализу американской разведки, Израиль и «Хезболла» привыкли отвечать друг другу «пропорционально». Например, Израиль может проводить диверсионные операции в Ливане или стрелять по пустыне, в то время как «Хезболла» сбивает израильский беспилотник или запускает ракеты по северной части страны. Действия провокационны, но при этом не предполагают наличия жертв с той или другой стороны.

«Хезболла» — военизированная политическая партия Ливана. Вместе со своими союзниками она удерживала большинство в парламенте до выборов 2022 года.

В апреле со стороны южного Ливана по Израилю было выпущено 34 ракеты. По словам израильских военных, это нападение было осуществлено боевиками «Хамаса», лидеры которого днем ранее встретились в Ливане с генеральным секретарем «Хезболлы» Хасаном Насраллой.

О политической ситуации в Израиле на фоне войны — в материале «Ъ» «Правительство военного единства».

Анастасия Ларина