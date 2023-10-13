Посол Израиля в РФ: репатрианты-россияне будут призываться в ЦАХАЛ
Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что репатрианты из РФ могут быть мобилизованы в Израиле в связи с войной с боевиками движения «Хамас». По его словам, их могут обязать, как граждан Израиля, пройти службу в вооруженных силах страны.
«Конечно, их могут призывать, если это граждане Израиля. Каждый гражданин Израиля обязан служить в армии, когда ему исполняется 18 лет. Это и мужчины, и женщины. Статистики по репатриантам из России у нас не делают. Это не имеет смысла. Гражданин Израиля — он гражданин Израиля, неважно, откуда он приехал»,— сообщил господин Бен Цви в интервью телеканалу RTVI.
По его словам, правила мобилизации и призыва на военную службу в Израиле не меняются в связи с войной с движением «Хамас»: службу в армии обязаны пройти все граждане, достигшие 18-летнего возраста. При этом для репатриантов с детьми, которые прибыли в Израиль после 2015 года, призывной возраст ограничен 28 годами — по достижении этого возраста воевать в армии обороны страны (ЦАХАЛ) репатриировавшиеся граждане не обязаны.
Обострение палестино-израильского конфликта началось утром 7 октября, когда движение «Хамас» начало ракетный обстрел Израиля и осуществило вторжение на территорию страны. 10 октября министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о переходе армии к полномасштабному наступлению на сектор Газа. По последним данным палестинского Минздрава, в секторе Газа с начала эскалации погибли более 1,4 тыс. жителей, пострадали 6 тыс. В Израиле погибли 1,3 тыс. мирных жителей, были ранены около 3,3 тыс. человек.
Подробнее о палестино-израильском конфликте — в материале «Ъ» «Жесткие секторальные санкции».