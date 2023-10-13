Госсекретарь США Блинкен встретился с главой Палестины Аббасом

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел встречу с главой Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом в столице Иордании Аммане, сообщило палестинское агентство WAFA. В ходе встречи Махмуд Аббас призвал американскую сторону открыть гуманитарные коридоры в сектор Газа, а также заявил о полном непринятии попыток Израиля переместить население анклава.

«Мы предупреждаем о гуманитарной катастрофе в секторе Газа из-за прекращения работы всех социальных служб. Необходимо немедленно открыть гуманитарные коридоры в сектор Газа»,— сказал господин Аббас.

Как сообщает агентство, Махмуд Аббас призвал остановить «терроризм против палестинского народа» и остановить атаки на мечеть Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. «Хамас» использовал в качестве одного из предлогов для нападения на Израиль столкновения между мусульманами, иудеями и израильской полицией возле этой мечети.

Ранее сегодня, 13 октября, правозащитная группа Amnesty International призвала Израиль снять «незаконную и бесчеловечную» 16-летнюю блокаду Газы и восстановить электроснабжение сектора Газа. 11 октября единственная электростанция в секторе Газа прекратила работу из-за истощения топлива. До этого министр обороны Израиля Йоав Галант при казал с 8 октября прекратить подачу электричества в сектор Газа, а с 9 октября — прекратить водоснабжение.

12 октября госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль. Целью его визита было решение вопроса об освобождении заложников, среди которых были американцы. Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции в Тель-Авиве пообещал, что Израиль никогда не останется один, пока существует Америка. Сегодня министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Израиль, чтобы встретиться с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и главой минобороны страны Йоавом Галантом.

Подробнее об отношениях США с Израилем на фоне палестино-израильского конфликта — в материале «Ъ» «Энтони Блинкен выступил как еврей».