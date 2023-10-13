В Париже 10 человек задержаны за участие в пропалестинской акции
В Париже прошла запрещенная властями акция в поддержку Палестины. 10 ее участников задержаны, 24 человека оштрафованы, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру города. Там уточнили, что на акцию собрались около 3 тыс. «пропалестинских демонстрантов».
Война между Израилем и палестинским движением «Хамас» продолжается с 7 октября. Израиль сообщал о более 1,3 тыс. погибших, Палестина — о 1,5 тыс. Вчера, 12 октября, глава МВД Франции Жеральд Дарманен распорядился запретить пропалестинские демонстрации, поскольку «они могут вызвать нарушения общественного порядка».
О развитии конфликта — в материале «Ъ FM» «Израиль и Палестина обмениваются ударами».
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Боевые действия между Израилем и сектором Газа
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