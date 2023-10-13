Глава Пентагона прибыл в Израиль

Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Израиль, сообщает AFP. Он должен встретиться с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и главой Минобороны страны Йоавом Галантом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Johanna Geron, Reuters Фото: Johanna Geron, Reuters

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции в Тель-Авиве пообещал, что Израиль никогда не останется один, пока существует Америка.

Война между Израилем и «Хамасом» началась 7 октября, когда израильские территории попали под массированный обстрел боевиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что Израиль «уничтожит» боевиков «Хамаса» за применение насилия к израильтянам.

По последним данным, в Израиле погибло более 1,3 тыс. человек, Палестина сообщала о 1,5 тыс. погибших. Несколько тысяч человек с обеих сторон было ранено.

Подробнее о поддержке Израиля США — в материале «Энтони Блинкен выступил как еврей».

Анастасия Ларина