Ливан пожалуется на Израиль в СБ ООН из-за обстрелов
Ливан направит жалобу на Израиль в Совет Безопасности ООН из-за обстрелов, сообщил и. о. премьер-министра Ливана Наджиб Микати. Он подчеркнул, что происходящее на южных границах страны вызывает беспокойство.
«Я попросил министра иностранных дел отправить в Совет Безопасности ООН жалобу на Израиль на фоне его атак на Ливан»,— сказал господин Микати (цитата по «РИА Новости»).
Война между Израилем и палестинским движением «Хамас» ведется с 7 октября. 9 октября армия Израиля сообщила, что уничтожила проникших с территории Ливана боевиков. В тот же день ливанское движение «Хезболла» нанесло удары по Израилю. Тот 11 октября снова нанес удары по Ливану.
О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Энтони Блинкен выступил как еврей».