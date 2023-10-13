«Хамас» сообщил, что готовил атаку на Израиль с 2022 года
Палестинское движение «Хамас» начало подготовку атаки на Израиль в 2022 году, заявил представитель военного крыла группировки Абу Обейду. По его словам, «Хамас» скрывал свои намерения и избегал конфронтации между палестинскими группировками и Израилем.
Он отметил, что это помогло «создать иллюзию нейтралитета» и «держать врага в неведении о предстоящей операции». «Эта стратегия оказалась чрезвычайно успешной, и Израиль в своей нынешней военной кампании прибегает к убийствам и кровопролитию, чтобы скрыть свои неудачи, вместо того, чтобы провести надлежащую оценку»,— сказал господин Обейду (цитата по газете Haaretz).
Он утверждает, что «Хамас» сумел тайно завербовать 4500 боевиков. Представитель движения отметил, что «Хамас» готов к любому сценарию, включая наземную операцию Израиля. «Если Израиль пойдет на такие действия, мы предпримем новые меры, которые приведут к значительным потерям для противника»,— пригрозил Абу Обейду.
Война между Израилем и палестинским движением «Хамас» началась с обстрела израильской территории сотнями ракет рано утром 7 октября. Израиль сообщал о более 1,3 тыс. погибших, Палестина — о более 1,5 тыс. жертв. По данным ООН, более 423 тыс. жителей сектора Газа покинули дома.
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