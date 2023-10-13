«Хамас» сообщил, что готовил атаку на Израиль с 2022 года

Палестинское движение «Хамас» начало подготовку атаки на Израиль в 2022 году, заявил представитель военного крыла группировки Абу Обейду. По его словам, «Хамас» скрывал свои намерения и избегал конфронтации между палестинскими группировками и Израилем.

Он отметил, что это помогло «создать иллюзию нейтралитета» и «держать врага в неведении о предстоящей операции». «Эта стратегия оказалась чрезвычайно успешной, и Израиль в своей нынешней военной кампании прибегает к убийствам и кровопролитию, чтобы скрыть свои неудачи, вместо того, чтобы провести надлежащую оценку»,— сказал господин Обейду (цитата по газете Haaretz).

Он утверждает, что «Хамас» сумел тайно завербовать 4500 боевиков. Представитель движения отметил, что «Хамас» готов к любому сценарию, включая наземную операцию Израиля. «Если Израиль пойдет на такие действия, мы предпримем новые меры, которые приведут к значительным потерям для противника»,— пригрозил Абу Обейду.

Война между Израилем и палестинским движением «Хамас» началась с обстрела израильской территории сотнями ракет рано утром 7 октября. Израиль сообщал о более 1,3 тыс. погибших, Палестина — о более 1,5 тыс. жертв. По данным ООН, более 423 тыс. жителей сектора Газа покинули дома.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Энтони Блинкен выступил как еврей».

Фотогалерея Боевые действия между Израилем и сектором Газа Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Похороны в израильском поселке Кирьят-Тивон участников фестиваля Nature Party, погибших в результате атаки «Хамаса» Фото: Shir Torem / Reuters Израильские военные патрулируют деревню Метула на севере страны Фото: Reuters / Thaier Al-Sudani Ливанцы осматривают пострадавший от обстрела дом в приграничной деревне Духайр Фото: Hassan Ammar / AP Люди окропляют водой могилы после захоронения тел палестинцев, погибших в результате израильских ударов по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa Похороны на военном кладбище горы Герцля в Иерусалиме Фото: Reuters / Ronen Zvulun Израильтяне в бомбоубежище Ашкелона Фото: Reuters / Amir Cohen Израильский ракетный удар на севере сектора Газа Фото: Reuters / Mohammed Salem Палестинцы среди завалов после израильских авиаударов по городу Газа Фото: Fatima Shbair / AP Израильские солдаты 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миротворцев ООН у границы Ливана и Израиля Фото: Reuters / Aziz Taher Палестинцы у разрушенного здания после ракетного удара Израиля Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa Авиаудар израильской армии по городу Газа Фото: Fatima Shbair / AP По сообщениям ЦАХАЛа и «Хамаса», со стороны сектора Газа по Израилю выпущено не менее 2-5 тыс. ракет Фото: Fatima Shbair / AP Последствия ракетного удара в Ашкелоне (Израиль) Фото: Reuters / Amir Cohen Последствия израильских ударов по сектору Газа Фото: Reuters / Mohammed Salem Палестинцы ломают забор на границе Израиля и сектора Газа Фото: Reuters / Mohammed Fayq Abu Mostafa Пожар после ракетного обстрела в Тель-Авиве (Израиль) Фото: Reuters / Itai Ron Местная жительница в поврежденном ракетами доме в Ашкелоне (Израиль) Фото: Reuters / Amir Cohen Спасатели тушат пожар после ракетного обстрела в Ашкелоне (Израиль) Фото: Reuters / Amir Cohen Мужчина во время воздушной тревоги в городе Мевасерет-Цион (Израиль) Фото: Reuters / Ronen Zvulun Последствия 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израильского танка на границе сектора Газа и Израиля Фото: Reuters / Yasser Qudih Палестинцы покидают дома на территории сектора Газа, опасаясь ракетных ударов со стороны Израиля Фото: Reuters / Bassam Masoud Последствия израильских ударов по сектору Газа Фото: Reuters / Mohammed Salem Израильские военные охраняют жилые районы в Сдероте (Израиль) Фото: Reuters / Ammar Awad Полиция обыскивает палестинцев в Иерусалиме Фото: Maya Alleruzzo / AP Палестинские боевики захватили израильский военный автомобиль и ездят на нем в Газе Фото: Hatem Moussa / AP Палестинцы перевозят захваченного израильского мирного жителя (в центре) из кибуца Кфар-Аза в сектор Газа Фото: Hatem Ali / AP Палестинцы выносят тело погибшего в секторе Газа Фото: Fatima Shbair / AP Машина скорой помощи, пострадавшая в результате обстрелов в секторе Газа Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa Бомбоубежище в Ришон-ле-Ционе (Израиль) Фото: Reuters / Hadas Parush Перекресток в Сдероте после проникновения боевиков «Хамаса» из 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Хевроне Фото: Reuters / Mussa Qawasma Следующая фотография 1 / 62 Похороны в израильском поселке Кирьят-Тивон участников фестиваля Nature Party, погибших в результате атаки «Хамаса» Фото: Shir Torem / Reuters Израильские военные патрулируют деревню Метула на севере страны Фото: Reuters / Thaier Al-Sudani Ливанцы осматривают пострадавший от обстрела дом в приграничной деревне Духайр Фото: Hassan Ammar / AP Люди окропляют водой могилы после захоронения тел палестинцев, погибших в результате израильских ударов по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa Похороны на военном кладбище горы Герцля в Иерусалиме Фото: Reuters / Ronen Zvulun Израильтяне в бомбоубежище Ашкелона Фото: Reuters / Amir Cohen Израильский ракетный удар на севере сектора Газа Фото: Reuters / Mohammed Salem Палестинцы среди завалов после израильских авиаударов по городу Газа Фото: Fatima Shbair / AP Израильские солдаты несут гроб с телом сослуживца на кладбище Гиват-Шауль в Иерусалиме Фото: Francisco Seco / AP Израильский солдат с собакой во время перестрелки в кибуце Кфар-Азза Фото: Ohad Zwigenberg / AP Последствия авиаудара Израиля в городе Джебалия Фото: Ramez Mahmoud / AP Сотрудники службы безопасности Израиля у сгоревшего автомобиля в поселении Бейтар-Илит Фото: Reuters / Ronen Zvulun Последствия ракетного удара по лагерю беженцев Бич в городе Газа Фото: Reuters / Mohammed Salem Израильские солдаты у города Сдерот, ранее захваченного боевиками «Хамаса» Фото: Reuters / Amir Cohen Пострадавший от обстрела со стороны сектора Газа жилой дом в израильском Ашкелоне Фото: Erik Marmor / AP Ракетный удар по городу Сдерот на юге Израиля Фото: Reuters / Amir Cohen Похороны в израильском городе Басмат Табун Фото: Reuters / Ammar Awad Израильские солдаты на похоронах сослуживца в Тель-Авиве Фото: Hadas Parush / Reuters Израильские солдаты на окраине Ашкелона Фото: Reuters / Violeta Santos Moura БТР миротворцев ООН у границы Ливана и Израиля Фото: Reuters / Aziz Taher Палестинцы у разрушенного здания после ракетного удара Израиля Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa Авиаудар израильской армии по городу Газа Фото: Fatima Shbair / AP По сообщениям ЦАХАЛа и «Хамаса», со стороны сектора Газа по Израилю выпущено не менее 2-5 тыс. ракет Фото: Fatima Shbair / AP Последствия ракетного удара в Ашкелоне (Израиль) Фото: Reuters / Amir Cohen Последствия израильских ударов по сектору Газа Фото: Reuters / Mohammed Salem Палестинцы ломают забор на границе Израиля и сектора Газа Фото: Reuters / Mohammed Fayq Abu Mostafa Пожар после ракетного обстрела в Тель-Авиве (Израиль) Фото: Reuters / Itai Ron Местная жительница в поврежденном ракетами доме в Ашкелоне (Израиль) Фото: Reuters / Amir Cohen Спасатели тушат пожар после ракетного обстрела в Ашкелоне (Израиль) Фото: Reuters / Amir Cohen Мужчина во время воздушной тревоги в городе Мевасерет-Цион (Израиль) Фото: Reuters / Ronen Zvulun Последствия обстрела в Ашкелоне (Израиль) Фото: Tsafrir Abayov / AP Поврежденный в результате обстрела автомобиль в Ашкелоне (Израиль) Фото: Ohad Zwigenberg / AP Палестинцы из сектора Газа направляются на территорию Израиля Фото: Reuters / Yasser Qudih Силовики эвакуируют пострадавших из-за обстрела в Ашкелоне (Израиль) Фото: Oren Ziv / AP Местные жители спрятались в подъезде во время обстрела в Тель-Авиве (Израиль) Фото: Reuters / Itai Ron Палестинцы привезли в сектор Газа и подожгли автомобиль из южной части Израиля Фото: Reuters / Mahmoud Issa Полицейские эвакуируют женщину с ребенком из зоны падения ракеты в Ашкелоне (Израиль) Фото: Tsafrir Abayov / AP Полицейские во время обстрела Тель-Авива (Израиль) Фото: Reuters / Itai Ron Боевики захватили военный автомобиль в южном Израиле Фото: Reuters / Ahmed Zakot Спасатели ликвидируют пожар в Ашкелоне (Израиль) Фото: Tsafrir Abayov / AP Спасатели после обстрела Тель-Авива (Израиль) Фото: Reuters / Itai Ron Палестинец делает селфи возле горящего израильского танка на границе сектора Газа и Израиля Фото: Reuters / Yasser 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Лаура Кеффер