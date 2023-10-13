Число погибших в секторе Газа превысило 1,5 тыс. человек
Число погибших из-за обстрелов Израиля возросло до 1537 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Палестины. Ранения получили 6612 палестинцев. По данным ведомства, только на Западном берегу реки Иордан погибли 32 человека, пострадали более 600.
Война между Израилем и палестинским движением «Хамас» началась с обстрела израильской территории сотнями ракет рано утром 7 октября. Израиль сообщал о более 1,3 тыс. погибших, из них 220 — военные. ООН осудила «Хамас» за убийство мирных жителей и захват заложников, а Израиль — за блокировку поставок воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива в Газу.
Подробности — в материале «Ъ FM» «Израиль и Палестина обмениваются ударами».