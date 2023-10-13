МИД Израиля призвал евреев быть бдительными из-за анонсированных атак «Хамаса»
Граждане Израиля, проживающие за границей, должны сегодня, 13 октября, проявить особую осторожность из-за угроз палестинского движения «Хамас» устроить «День гнева» против евреев по всему миру. Об этом говорится в совместном заявлении Совета национальной безопасности (СНБ) и МИД Израиля.
«На фоне операции (израильской армии в секторе Газа.— "Ъ") "Железные мечи" руководство "Хамаса" призвало всех своих сторонников по всему миру провести завтра (в пятницу, 13 октября 2023 года) "День гнева" и атаковать израильтян и евреев. Разумно предположить, что в разных странах пройдут акции протеста, которые могут перерасти в насилие»,— сказано в пресс-релизе.
В связи с этим СНБ и МИД советуют согражданам за рубежом «быть бдительными, держаться подальше от демонстраций и протестов». «СНБ, службы безопасности и МИД будут продолжать действовать повсюду, чтобы гарантировать безопасность израильских граждан во всем мире»,— заверили ведомства.
Война между Израилем и палестинским движением «Хамас» началась с обстрела израильской территории сотнями ракет рано утром 7 октября. Израиль сообщал о более 1,3 тыс. погибших, Палестина — о 1,5 тыс. Многие другие международные игроки, в том числа США, озабочены судьбой гражданского населения сектора Газа. Обсуждается открытие гуманитарных коридоров оттуда в Египет.
Подробности — в материале «Ъ» «Энтони Блинкен выступил как еврей».