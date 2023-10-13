Human Rights Watch: Израиль использовал белый фосфор в Газе и Ливане

Международная правозащитная организация Human Rights Watch сообщила, что армия Израиля использовала белый фосфор в ходе военных действий против Ливана и сектора Газа. Об этом говорится в докладе на сайте организации. ЦАХАЛ (армия Израиля) не подтверждает использования этого типа снарядов.

«Human Rights Watch на основании подтвержденных видеозаписей и показаний очевидцев установила, что силы Израиля использовали белый фосфор в военных операциях в Ливане и Газе 10 и 11 октября 2023 года соответственно»,— сообщается в отчете.

Human Rights Watch подчеркнула, что применение белого фосфора в районах Газы увеличивает риск для гражданского населения и противоречит международному гуманитарному праву. Как отмечает американская газета The Washington Post, применение белого фосфора попало на видео. На опубликованных WP кадрах заметны характерные белые полосы.

В Армии обороны Израиля заявили, что «в настоящее время им не известно об использовании оружия, содержащего белый фосфор, в секторе Газа».

Сегодня утром армия Израиля призвала мирных жителей Газы эвакуироваться в южные районы для своей безопасности. Мирных жителей попросили не приближаться к израильской границе. На переселение дано 24 часа.

Война между Израилем и «Хамасом» началась с обстрела израильской территории ракетами рано утром 7 октября. Боевики «Хамаса» вторглись в южные районы Израиля. Официальный представитель ЦАХАЛа сообщил, что боевики убивали и обезглавливали детей во время нападения на кибуц Беэри. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль «уничтожит» боевиков «Хамаса» за применение насилия к израильтянам. По последним данным, в Израиле погибли более 1,3 тыс. человек, Палестина сообщала о 1,5 тыс. погибших.

Подробности — в материале «Ъ» «Энтони Блинкен выступил как еврей».

Анастасия Ларина