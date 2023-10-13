WSJ: «Хамас» при нападении использовал подробные карты городов и баз Израиля
У боевиков палестинского движения «Хамас», которые 7 октября проникли из сектора Газа на территорию Израиля, были подробные карты городов и военных баз, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). Издание ознакомилось с документами, найденными в местах проведения атак и в вещах убитых боевиков.
По данным WSJ, некоторые члены «Хамаса» имели при себе «тактические руководства, указывающие на слабые места в бронетехнике израильской армии». Все инструкции написаны на арабском языке и свидетельствуют о высокой степени планирования нападения и большом масштабе сбора разведданных, подчеркивает издание.
В одном из документов от 15 июня под грифом «совершенно секретно» содержался план проникновения в кибуц Мефальсим. Предполагалось, что две группы из пяти человек и командир должны «провести операцию». Документ состоит из 14 страниц, включая карты и аэрофотоснимки кибуца. Также приводится информация, что в коммуне живут около 1 тыс. гражданских лиц, а находящиеся поблизости израильские военные смогут прибыть в течение 3–5 минут. По плану боевики должны были взять заложников «для переговоров». Мефальсим был в числе атакованных 7 октября целей, отмечает WSJ.
«Хамас» рано утром 7 октября обстрелял израильскую территорию сотнями ракет, с этого дня продолжается война движения с Израилем. Израильское Минобороны говорило, что в первый день границу пересекли тысячи террористов. Израиль сообщал о более 1,3 тыс. погибших, Палестина — о 1,5 тыс.
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