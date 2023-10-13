Израиль дал 24 часа на эвакуацию миллиона жителей Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выпустила заявление с призывом к мирным жителям Газы эвакуироваться в южные районы для своей безопасности. Мирных жителей также попросили не приближаться к границе с Израилем. Как сообщили в ООН, на переселение дано 24 часа. Речь идет о 1,1 млн палестинцев.

«ЦАХАЛ призывает всех жителей города Газа покинуть свои дома, перебраться на юг для своей защиты и поселиться в районе к югу от реки Газа, как описано на карте»,— говорится в сообщении израильской армии.

«Террористическая организация "Хамас" начала войну против Государства Израиль. Город Газа является районом, где ведутся военные действия. Эвакуация необходима для вашей личной безопасности. Вернуться в Газу можно будет только после уведомления»,— сообщили в ЦАХАЛ.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что мирные жители должны эвакуироваться за 24 часа. «Тот же приказ распространялся на всех сотрудников ООН и тех, кто находится в учреждениях ООН, включая школы, медицинские центры и клиники»,— сообщил Стефан Дюжаррик. Он добавил, что ООН «настоятельно призвала» отменить этот приказ, чтобы это не привело к катастрофической ситуации».

В Министерстве внутренних дел Газы заявили, что Израиль «сосредотачивается на психологической войне, чтобы нанести удар по нашему тылу и изгнать граждан».

Война между Израилем и палестинским движением «Хамас» началась с обстрела израильской территории ракетами рано утром 7 октября. Затем боевики вторглись в южные районы страны. Израиль сообщал о более 1,3 тыс. погибших, Палестина — о 1,5 тыс. Около 100 жителей Израиля были взяты боевиками в плен, они находятся в секторе Газа.

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Анастасия Ларина