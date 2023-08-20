«Все соответствует реалиям современного времени»

События в автобизнесе и в жизни рядовых автовладельцев после ввода войск России на Украину.

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В России хотят снять «Тачки» по-русски с главными героями «Копейкой» и «Запорожецем». РПЦ представила оборудованный на базе УАЗ храм для военных священников. Экспорт автомобилей из Японии в Россию в июле вырос на 53% по сравнению со средним показателем за последний год. Продажи машин в кредит могут резко сократиться. Производство автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге могут запустить в этом году. Mercedes-Benz отключил отечественных дилеров от своего программного обеспечения.

День 542-й. 19 августа. Суббота

19.08.2023 15:30

Бескрайние дороги, шум мотора и друзья — Lada «Копейка» и «Запорожец» Запик. Один из России, второй представляет «страну, где он производится». И все бы ничего, пока по воле злодея один не обманывает другого. Запик превращается в предателя, а миру машин угрожает опасность. «Тачки» по-русски — кинокомпания «Гром» снимет аналог пиксаровского мультфильма. Проект будет называться «Копейка». Студия защитила его на брифинге Фонда кино. В проекте примут участие крупные автомобильные концерны, а к озвучке хотят привлечь популярных политиков. В частности, Владимира Путина, Михаила Мишустина и Сергея Шойгу.

День 541-й. 18 августа. Пятница

18.08.2023 22:22

АвтоВАЗ повысил цены моделей семейств Niva и Vesta.

18.08.2023 19:53

РПЦ представила оборудованный на базе УАЗ храм для военных священников.

«Уазик — наша самая дешевая, проходимая машина… Там есть место, где можно спать — священнику, алтарнику, водителю, где можно отдохнуть, столик есть. И сам храм очень удобно компонуется и туда вкладывается»,— рассказал ТАСС протоиерей Александр Добродеев.

«Все атрибуты храма соблюдены: престол — откидывается борт автомобиля сзади, алтарь, все очень компактно и соответствует реалиям современного времени»,— добавил он.

18.08.2023 16:16

Биржевая цена АИ-95 побила рекорд — выше 70 тыс. рублей за тонну.

18.08.2023 14:38

Экспорт и реэкспорт автомобилей европейского производства из Грузии в Россию продолжается в обычном режиме, а ограничение, возможно, пока неофициально коснулось лишь реэкспорта из Армении. Об этом «Ъ» заявил источник в профильных бизнес-кругах Грузии, комментируя заявления армянских бизнесменов о том, что запрет на экспорт и реэкспорт европейских автомобилей в РФ через Грузию, официально вступающий в силу с 26 сентября, действует уже сейчас.

18.08.2023 01:01

Украинец Сергей Бубка, олимпийский чемпион 1988 года в прыжках с шестом, покинул совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций на фоне критики из Украины. 8 июля украинский журналистский проект Bihus.Info опубликовал расследование, в котором утверждается, что Сергей Бубка с братом Василием открыл в России фирму «Монблан» и она работает на подконтрольных России территориях, которые Украина считает своими. «Монблан» продает талоны на топливо, по которым можно заправляться на заправках компании, расположенных на подконтрольных России территориях.

День 540-й. 17 августа. Четверг

17.08.2023 21:21

Президент Владимир Путин отметил, что в последнее десятилетие Россия переживает бум роста числа легковых автомобилей, и в этот период заметно снижалась популярность общественного транспорта. Он сказал, что эта тенденция сейчас меняется и все больше людей как раз предпочитают общественный транспорт. По его словам, ежегодно в РФ наземным общественным транспортом перевозится более 14 млрд человек.

17.08.2023 12:12

Компания «Автотор» в рамках сотрудничества с компанией JMC на заводе в Калининграде начала производство трех моделей бренда — пикапа JMC Vigus, компактного городского коммерческого автомобиля JMC Carrying, а также универсального коммерческого автомобиля JMC Conquer.

17.08.2023 11:14

Экспорт автомобилей из Японии в Россию в июле вырос на 53% по сравнению со средним показателем за последний год, сообщается в материалах Министерства финансов Японии.

За минувший месяц в Россию из Японии было поставлено 33 192 транспортных средства, из них 32 116 — легковые автомобили. Это на 84% выше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 53% выше, чем в среднем в 2022 году. При этом в июле Япония на 44,4% сократила поставки запчастей и комплектующих для автомобилей.

День 539-й. 16 августа. Среда

16.08.2023 12:21

В июле в России было выдано 86,6 тыс. автокредитов, что на 14,8% больше по сравнению с июнем (75,4 тыс.). Это стало самым высоким уровнем с начала 2022 года.

16.08.2023 00:41

На фоне роста интереса россиян к внутреннему автотуризму правительство заявляет о необходимости повысить качество дорожной инфраструктуры, в частности, расширить сеть придорожных многофункциональных зон, объединяющих заправки, паркинги, отели и магазины. По поручению Белого дома Минтранс, Минэкономики и «Автодор» придумают, как активнее привлекать бизнес в проекты по созданию таких комплексов. Эксперты призывают власти сначала создать и утвердить хотя бы генеральную схему АЗС, а уже потом думать про остальную инфраструктуру.

День 538-й. 15 августа. Вторник

15.08.2023 22:04

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли.

15.08.2023 17:59

Продажи машин в кредит могут резко сократиться из-за повышения ключевой ставки. Регулятор 15 августа внепланово повысил основной показатель с 8,5% до 12%. Это произошло на фоне растущих шесть месяцев подряд объемов автокредитования в России.

15.08.2023 16:02

Продажи легковых автомобилей с пробегом в России по результатам января-июля текущего года выросли на 25,5%. Всего за семь месяцев было продано 3,265 млн автомобилей. Показатели июля оказались рекордными за последние 19 месяцев — с января 2022 года. По итогам июля жители России приобрели 511,8 тыс. подержанных легковых автомобилей.

15.08.2023 15:12

При покупке электромобиля «Москвич 3е» можно получить автокредит на льготных условиях со скидкой до 25% на первоначальный взнос, но не более 625 тыс. руб. Цены на российский электромобиль начинаются от 3 млн 950 тыс. руб.

15.08.2023 07:58

Производство автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге могут запустить в этом году, заявил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, выпуск машин на заводе Mercedes-Benz в Подмосковье «Автодом» может начать в 2024 году. Он уточнил, что на второй площадке будет налажен выпуск конкретно легковых автомобилей. «Надеюсь, что коллеги финализируют свои договоренности с выбранными индустриальными партнерами и в следующем году запустят производство»,— рассказал господин Мантуров на форуме «Армия-2023».

День 537-й. 14 августа. Понедельник

14.08.2023 20:20

Mercedes-Benz отключил отечественных дилеров от своего программного обеспечения, сообщил дистрибутор бренда — «МБ Рус». При этом компания подчеркнула, что продолжает выполнять гарантийные обязательства и послепродажное обслуживание автомобилей. А по данным СМИ, о проблемах с доступом к программному обеспечению зарубежных концернов сообщали также дилеры BMW. Впрочем, у игроков рынка еще есть обходные пути, например, скачать необходимые сервисные программы и использовать их офлайн или сменить геолокацию и подключиться к системам как бы из другой страны.

14.08.2023 11:54

Кроссоверы и внедорожники заняли больше двух третей российского рынка. Доля продаж авто этого типа превысила 68%. В июле россияне купили 66 тыс. подобных машин, что в 3,5 раза больше, чем за тот же месяц 2022 года. Причем 46 тыс. из них — китайского производства. Девять из 10 самых популярных моделей кроссоверов и внедорожников тоже китайские. Единственной отечественной стала Lada Niva, которая заняла первое место по продажам. На втором и третьем месте расположились Chery Tiggo 7 Pro и Haval Jolion.

14.08.2023 10:19

АвтоВАЗ перезапустил производство машин Lada Largus, говорится в пресс-релизе компании. Перезапуск провели на месяц раньше намеченного срока.

14.08.2023 07:21

Концерн Mercedes-Benz отключил российских дилеров от своего программного обеспечения, сообщили в пресс-службе МБ РУС, дистрибутора Mercedes-Benz в РФ. По данным компании, был прекращен доступ к онлайн-системам, с помощью которых ведется техобслуживание. В МБ РУС сказали, что ремонт и обслуживание машин будет проводиться на основе «накопленного опыта и знаний».

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