РПЦ представила оборудованный на базе УАЗ храм для военных священников

На военно-техническом форуме «Армия-2023» в подмосковной Кубинке РПЦ представила оборудованный на базе автомобиля УАЗ храм для военных священников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полевой храм на базе УАЗ

Фото: Софья Сандурская / ТАСС Полевой храм на базе УАЗ

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

«Уазик — наша самая дешевая, проходимая машина… Там есть место, где можно спать — священнику, алтарнику, водителю, где можно отдохнуть, столик есть. И сам храм очень удобно компонуется и туда вкладывается»,— рассказал ТАСС протоиерей Александр Добродеев.

«Все атрибуты храма соблюдены: престол — откидывается борт автомобиля сзади, алтарь, все очень компактно и соответствует реалиям современного времени»,— добавил он.

Господин Добродеев отметил, что походные храмы на базе «Урала» и КамАЗа получались «большими, заметными» и «не разбираемыми».

Военный священник кроме общих требований, предъявляемых к духовенству Русской православной церкви (РПЦ), должен иметь опыт пастырского служения, уметь переносить трудности и лишения, связанные с его службой.

Сейчас в Московской патриархии вместе с Минобороны разрабатывают законопроект, по которому священники в зоне спецоперации смогут быть приравнены к военнослужащим. В РПЦ заявили, что поправки о статусе военных священников связаны с их нехваткой в зоне СВО.

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Мария Федотова