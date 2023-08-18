Украинец Сергей Бубка покинул совет World Athletics на фоне критики из Украины

Украинец Сергей Бубка, олимпийский чемпион 1988 года в прыжках с шестом покинул совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), сообщается на сайте организации. Ранее член украинского олимпийского комитета Владислав Гераскевич требовал лишить спортсмена госнаград после информации о том, что компания господина Бубки работает в ДНР.

Сегодня, 17 августа, World Athletics объявила о переизбрании на пост президента ассоциации Себастьяна Коу. При этом в обновленном совете организации нет Сергея Бубки, который проработал в нем 22 года. Инициативу господина Гераскевича по лишению господина Бубки госнаград не поддержал совет Национального олимпийского комитета.

8 июля украинский журналистский проект Bihus.Info опубликовал расследование, в котором утверждается, что Сергей Бубка с братом Василием открыл в России фирму «Монблан», и она работает на подконтрольных России территориях, которые Украина считает своими. Основным видом деятельности компании является продажа топлива. Журналисты, в частности, опубликовали, как утверждается, официальные контракты «Монблана» с российскими компаниями на поставку горючего более чем на 800 тыс. руб.

По условиям контрактов, «Монблан» продает талоны на топливо, по которым можно заправляться на заправках компании, расположенных на подконтрольной России территориях. В регистрационных документах указано, что Сергей Бубка является гражданином России, утверждает Bihus.Info. Глава украинского олимпийского комитета и министр спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что господин Бубка готовит иск в суд о защите чести.

Сергей Бубка является первым, кто прыгнул с шестом выше 6 м. Он 35-кратный мировой рекордсмен по прыжкам с шестом, чемпион мира и Европы. С 2005 по 2022 год господин Бубка был президентом украинского олимпийского комитета. В 2001 году он получил звание Героя Украины.

Эрдни Кагалтынов