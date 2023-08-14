Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Известия»: Mercedes-Benz отключил дилеров в России от программного обеспечения

Концерн Mercedes-Benz отключил российских дилеров от своего программного обеспечения, сообщили «Известиям» в пресс-службе МБ РУС (дистрибутор Mercedes-Benz в РФ). По данным компании, был прекращен доступ к онлайн-системам, с помощью которых ведется техобслуживание.

В МБ РУС сказали, что ремонт и обслуживание машин будет проводиться на основе «накопленного опыта и знаний». «Дилеры отключены от онлайн-систем ПО производителя. В некоторых случаях отсутствие доступа к онлайн-системам будет приводить к увеличению сроков ремонта»,— рассказали в компании.

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» заявили, что официальные дилеры испытывают проблемы с ПО для большинства зарубежных марок, но их названия не привели. Источник «Известий» назвал основной проблемой увеличение сроков ремонта.

«Это касается не только Mercedes, но и BMW. Понятно, что сейчас дилеры всеми силами пытаются соблюдать гарантийные обязательства перед владельцами авто. Обходить ограничения помогают стороннее ПО и техника, которая продается на маркетплейсах. Но по факту термин "официальный дилер" свое значение теряет»,— утверждает собеседник издания.

В конце ноября 2022 года Mercedes-Benz объявил об уходе с российского рынка и сообщил о планах продать свои активы в стране «Автодому». Сумма сделки не раскрывалась. В «Автодоме» сообщали, что в рамках сделки Mercedes получил опцион на обратный выкуп российского бизнеса по рыночной цене. Глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что на подмосковном заводе Mercedes-Benz, скорее всего, будут производить автомобили.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Mercedes-Benz оставила гарантии».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...