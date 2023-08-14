«Известия»: Mercedes-Benz отключил дилеров в России от программного обеспечения

Концерн Mercedes-Benz отключил российских дилеров от своего программного обеспечения, сообщили «Известиям» в пресс-службе МБ РУС (дистрибутор Mercedes-Benz в РФ). По данным компании, был прекращен доступ к онлайн-системам, с помощью которых ведется техобслуживание.

В МБ РУС сказали, что ремонт и обслуживание машин будет проводиться на основе «накопленного опыта и знаний». «Дилеры отключены от онлайн-систем ПО производителя. В некоторых случаях отсутствие доступа к онлайн-системам будет приводить к увеличению сроков ремонта»,— рассказали в компании.

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» заявили, что официальные дилеры испытывают проблемы с ПО для большинства зарубежных марок, но их названия не привели. Источник «Известий» назвал основной проблемой увеличение сроков ремонта.

«Это касается не только Mercedes, но и BMW. Понятно, что сейчас дилеры всеми силами пытаются соблюдать гарантийные обязательства перед владельцами авто. Обходить ограничения помогают стороннее ПО и техника, которая продается на маркетплейсах. Но по факту термин "официальный дилер" свое значение теряет»,— утверждает собеседник издания.

В конце ноября 2022 года Mercedes-Benz объявил об уходе с российского рынка и сообщил о планах продать свои активы в стране «Автодому». Сумма сделки не раскрывалась. В «Автодоме» сообщали, что в рамках сделки Mercedes получил опцион на обратный выкуп российского бизнеса по рыночной цене. Глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что на подмосковном заводе Mercedes-Benz, скорее всего, будут производить автомобили.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Mercedes-Benz оставила гарантии».

Лаура Кеффер