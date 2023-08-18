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Коммерсантъ FM
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Армянские автодилеры пожаловались на запрет реэкспорта европейских авто в Россию

Экспорт и реэкспорт автомобилей европейского производства из Грузии в Россию продолжается в обычном режиме, а ограничение, возможно, пока неофициально коснулось лишь реэкспорта из Армении. Об этом «Ъ» заявил источник в профильных бизнес-кругах Грузии, комментируя заявления армянских бизнесменов о том, что запрет на экспорт и реэкспорт европейских автомобилей в РФ через Грузию, официально вступающий в силу с 26 сентября, действует уже сейчас.

В Ассоциации автоимпортеров Грузии «Ъ» заявили, что постановление службы доходов Министерства финансов о запрете на экспорт и реэкспорт европейских автомобилей в РФ вступает в силу с 26 сентября, а сейчас «экспорт этих машин продолжается в обычном порядке».

Источник в ассоциации не исключает, что на КПП «Казбеги—Верхний Ларс» на российско-грузинской границе проблемы возникают, если автомобиль реэкспортируется не из Грузии, а из Армении. Хотя никаких официальных документов, оправдывающих избирательность, не существует.

Тем временем в пресс-службе Министерства финансов Грузии «Ъ» не подтвердили, что существует некая «избирательность» в отношении реэкспорта автомобилей из Армении.

Сотрудница пресс-службы заявила «Ъ», что запрет как для Грузии, так и для Армении вступит в силу в конце сентября, а сейчас «если армянские дилеры не могут провести машину через КПП, то наверняка в связи с теми ограничениями, которые действовали еще до распоряжения службы доходов о запрете экспорта и реэкспорта европейских автомобилей».

Георгий Двали, Тбилиси

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