Доходы Грузии от грузового автомобильного транзита значительно выросли

За семь месяцев текущего года доход бюджета Грузии от передвижения иностранных грузовых трейлеров по автодорогам страны составил 102 млн лари ($39 230 млн). Об этом сообщило грузинское бизнес-издание BM.GE со ссылкой на департамент автомобильного транспорта Министерства экономики и устойчивого развития, а также государственное казначейство.

Всего с января по июль через Грузию проехали 291 189 фур. Если в июле 2022 года грузинскими коммуникациями воспользовались 39 177 трейлеров, то в июле текущего — 43 436.

В июне прошлого года, когда интерес к грузинским дорогам возрос во многом из-за специальной военной операции РФ на Украине, правительство Ираклия Гарибашвили увеличило плату за транзит каждого трейлера с 200 лари ($62 по курсу июня 2022 года) до 350 лари ($109). В итоге за весь 2022 год местный бюджет получил доход 128 млн лари, тогда как в 2021 году доход составил лишь 66 млн лари.

Эксперты BM.GE предполагают, что доход к концу 2023 года может впервые превысить 200 млн лари. Тем более что число фур, пересекающих границу Грузии, в текущем году неуклонно растет от месяца к месяцу: 34 404 в январе и 47 017 в июне.

В ходе недавнего визита в Китай премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, комментируя встречу с председателем Китайской народной республики Си Цзиньпином, что Китай «заинтересован в развитии "срединного коридора" через Центральную Азию, Каспийское море и Южный Кавказ».

Грузинский премьер дал понять в интервью китайскому телевидению, что Пекин проявляет интерес к строительству глубоководного порта Анаклиа на Черноморском побережье «для экспорта грузов в ЕС по кратчайшему маршруту».

Георгий Двали, Тбилиси