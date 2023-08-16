НБКИ: выдача автокредитов в России выросла до максимума с начала 2022 года

В июле в России было выдано 86,6 тыс. автокредитов, что на 14,8% больше по сравнению с июнем (75,4 тыс.). Это стало самым высоким уровнем с начала 2022 года, сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Год к году число автокредитов выросло на 81,6% (в июле 2022 года было выдано 47,7 тыс.). В НБКИ такой рост объяснили «радикальным падением выдачи автокредитов весной прошлого года с последующим ее восстановлением».

По данным бюро, больше всего автокредитов в прошлом месяце выдали в Москве (5,37 тыс.), Подмосковье (4,96 тыс.), Санкт-Петербурге (4,22 тыс.), Татарстане (4,05 тыс.) и Краснодарском крае (3,73 тыс.).

Самый существенный рост выдачи автокредитов выявили в Белгородской области (на 39,4%), Чувашии (30,6%), Ростовской (22,1%) и Воронежской (21,6%) областях, а также в Ставропольском крае (+20,6%). В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель вырос на 15% и 18,2% соответственно.

Как сообщал «Ъ», по итогам июня ставки по автокредитам российских банков, выдаваемым на срок более трех лет, впервые с 2021 года оказались меньше 14%. На фоне сохраняющегося дефицита на рынке автомобилей банкиры могут себе позволить уменьшение ставок без потери маржинальности бизнеса: средние чеки по автокредитам продолжают расти двузначными темпами.

Подробности — в публикации «Ъ» «Автокредиты дешевеют».

Лаура Кеффер