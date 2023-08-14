Россияне пересаживаются на кроссоверы

Кроссоверы и внедорожники заняли больше двух третей российского рынка. Доля продаж авто этого типа превысила 68%, сообщили в «Автостат Инфо». В июле россияне купили 66 тыс. подобных машин, что в 3,5 раза больше, чем за тот же месяц 2022 года. Причем 46 тыс. из них — китайского производства. Девять из 10 самых популярных моделей кроссоверов и внедорожников тоже китайские. Единственной отечественной стала Lada Niva, которая заняла первое место по продажам. На втором и третьем месте расположились Chery Tiggo 7 Pro и Haval Jolion.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Доля кроссоверов в России увеличивается в основном из-за расширения продаж брендов, которых раньше на рынке не было, считает главный редактор журнала «Автопанорама» Станислав Павлов:

«Такой большой процент продаж в последнее время связан с тем, что из России ушли одни компании, а на смену им пришли новые игроки. Они провели маркетинговые исследования и пришли к логичному выводу, что в РФ первым делом надо везти кроссоверы и внедорожники. То есть автомобили с большим клиренсом и иногда с полным приводом.

Думаю, что этот процент может еще немножко подрасти, но потом разбавиться автомобилями других типов. Среди машин, которые завозятся по так называемому параллельному импорту, доля кроссоверов может быть еще больше».

Два года назад в топе популярных кроссоверов и внедорожников в России, помимо Lada Niva, были Renault Duster, Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan. Теперь ни одной из этих моделей нет даже в двадцатке самых продаваемых авто этого класса. Между тем кроссоверы люкс- и премиум-сегмента в Россию продолжают поставляться, хотя и в заметно меньших объемах.

“Ъ FM” спросил у учредителя компании «Автодегустатор» Арарата Мардояна, который занимается оптовыми продажами авто по параллельному импорту, какие «санкционные» модели сейчас наиболее популярны, и сколько они стоят:

«Спрос упал на кроссоверы С-класса и выше. Если мы говорим про санкционные модели, очень большую популярность всегда имела немецкая тройка — BMW X5, X6, Audi Q7, Q8, Mercedes-Benz GLE, GLS, GL. Также пользовались популярностью Maserati, Porsche. Завоз, логистика — все стало очень сложным. Дилеры в основном делали упор именно на кроссоверы, потому что они быстро продаются.

Что касается ценового диапазона, любую цену, которую мы получаем от поставщика перед продажей, в среднем умножаем на 1,5. Например, цена на BMW X5, X6 перед ввозом в РФ варьируется от €80 тыс. до €150 тыс. Audi Q8, Q7 — от €70 тыс. до €110 тыс. Вот эти цены умножаются на 1,5, и после этого уже формирует их стоимость для продажи или дилерам, или даже конечному потребителю.

Где-то €150-160 тыс. такие авто будут стоить после растаможки. И у дилеров исторически маржинальность — 5-6%. Но это сейчас настолько неконтролируемый процесс, у каждого разные источники. Один дилер может купить по одной цене, второй — по другой».

Этим летом спрос на подержанные авто существенно вырос, рассказывали “Ъ FM” представители отрасли. Одна из причин — в повышении утильсбора на новые машины, в результате чего их конечная стоимость могла увеличиться на несколько сотен тысяч рублей. Из-за этого россияне обращали большее внимание на вторичный рынок. “Ъ” сообщал, что там цены пока резко не выросли, но, по словам дилеров, удорожание неизбежно.

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Даниил Бабкин