АвтоВАЗ повысил цены моделей семейств Niva и Vesta

Концерн АвтоВАЗ сегодня, 18 августа, опубликовал на сайте обновленные ценники на автомобили. Стоимость выросла от 20 тыс. до 65 тыс. руб. — на 1,2–5,3%. При этом цены на базовые и бюджетные версии моделей остались без изменений.

Рестайлинговая версия Lada Vesta в комплектациях Life, Enjoy и Techno и Vesta Cross во всех исполнениях подорожали на 20 тыс. руб. Седан Lada Vesta NG в комплектации Life стоит от 1,43 млн руб., кросс-седан Vesta Cross NG — от 1,56 млн руб.

Трехдверный внедорожник Lada Niva Classic в версиях Urban и Black стоит на 30 тыс. и 40 тыс. руб. дороже — 965 тыс. руб. и 984 тыс. руб. Lada Niva Travel в зависимости от комплектации подорожала на 60–65 тыс. руб. — от 1,09 млн руб.

«"АвтоВАЗ" не корректировал цены на наиболее локализованные, базовые и бюджетные версии своих автомобилей. Рекомендованные розничные цены на всю линейку Granta и на базовые версии в семействе Niva и Vesta — без изменений»,— сообщили «РИА Новости» в компании.

Олеся Павленко