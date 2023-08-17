«Автотор» начал производство автомобилей JMC

Компания «Автотор» в рамках сотрудничества с компанией JMC на заводе в Калининграде начала производство трех моделей бренда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран JMC Conquer, JMC Carrying и JMC Vigus

Фото: «Автотор» JMC Conquer, JMC Carrying и JMC Vigus

Фото: «Автотор»

На конвейер предприятия в поселке Переславское встали пикап JMC Vigus со 128-сильным 2,5-литровым турбодизелем, компактный городской коммерческий автомобиль JMC Carrying полной массой 3,5 и 5 тонн со 109-сильным 2,8-литровым турбодизелем, а также универсальный коммерческий автомобиль JMC Conquer полной массой 9,4 тонны со 156-сильным 2,9-литровым турбодизелем.

Заявлено, что коммерческие модели подготовлены для установки на них универсальных и специальных надстроек, включающих борта, фургоны различного назначения, рефрижераторы, автогидроподъемники, мусоровозы, эвакуаторы и других.

Напомним, дилерская сеть JMC включает в себя более 25 автосалонов в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Челябинской, Самарской, Калининградской, Ростовской, Новосибирской, Иркутской, Свердловской, Волгоградской, Южно-Сахалинской областях, Республике Татарстан, Красноярском, Краснодарском , Ставропольском, Приморском краях и Минской области Республики Беларусь.

Максим Вершинин

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