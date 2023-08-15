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Коммерсантъ FM
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Авторынок ждет решений

Насколько обоснованы опасения относительно подорожания кредитов на покупку машин

Продажи машин в кредит могут резко сократиться из-за повышения ключевой ставки. Потенциально дорогие займы попросту отпугнут клиентов, считают опрошенные “Ъ FM” участники автомобильного рынка. Регулятор 15 августа внепланово повысил основной показатель с 8,5% до 12%. Это произошло на фоне растущих шесть месяцев подряд объемов автокредитования в России.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По подсчетам аналитического агентства Frank RG, в июле банки выдали гражданам более 113,5 тыс. займов на покупку машины на 165 млрд руб. Это на треть больше, чем было в июне, как в деньгах, так и в штуках. В этом году больше половины проданных автомобилей приходилось именно на кредитные сделки, и резкое повышение может затормозить рынок, говорит соучредитель автоцентра «Долавто» Сергей Климов:

«В связи с резким увеличением стоимости машин за последние год-два выросли их продажи именно в кредит. Люди не в состоянии платить наличными в таком объеме, но поскольку необходимость в автомобилях не отпадает, идут на кредитование чаще, чем раньше. Доля большая, и мы не рассчитываем, что всю ее потеряем.

На сколько вырос объем выдачи автокредитов

Мы пока не знаем, на сколько поднимется цена кредитов. Если тоже на 3,5%, то это будет серьезный удар, рынок просядет. Тогда как минимум на половину сократится объем кредитов. Но что-то мне подсказывает, что реальные ставки по займам не вырастут на столько».

При этом сами автокредиты до последнего времени дешевели. По данным того же Центробанка, ставки сроком более 3 лет по итогам июня упали ниже 14% впервые с декабря 2021-го. Годом ранее показатель достигал почти 15%. Последний раз регулятор резко повышал ключевую ставку в марте 2022-го — до 20%. После этого рынок автокредитования практически рухнул, и сейчас сценарий может повториться, говорит руководитель отдела продаж финансовых услуг группы компаний «Автодом» Юлия Кысина:

«Если мы говорим о новых автомобилях, то доля кредитных продаж составляет примерно 40%, если о машинах с пробегом, она на уровне 30-35%.

В связи с повышением ключевой ставки есть опасения — мы видим некую параллель с 2022 годом, когда у нас практически остановились продажи автомобилей в кредит. Спрос на займы резко упадет. До повышения ключевого показателя ставка по кредитованию в автосалонах была в среднем 17,6-18,3%, после его увеличения будет порядка 23,5-25%».

Российские власти неоднократно вводили в стране льготное автокредитование. С марта текущего года оно распространяется на машины отечественного производства стоимостью до 2 млн руб. При этом покупателю доступна 20-процентная базовая скидка на уплату первоначального взноса по кредиту. Правда, такая программа затрагивает только медработников, сотрудников из сферы образования, а также участников боевых действий на Украине и членов их семей.

Сколько выдаваемых банками ссуд приходится на подержанные машины

Премьер-министр Михаил Мишустин в начале августа поручил Минпромторгу, Минэкономразвития и Минфину до 1 октября проработать развитие программы льготного автокредитования. Если это произойдет, то позволит поддержать и рынок таких займов, и сам автопром, считает директор агентства Vector Market Research Дмитрий Чумаков:

«Программа важна, она уже показала себя как эффективную, причем как точечно, когда она работала на определенную группу покупателей, так и в более широком масштабе. Сейчас можно ожидать повышения ставок по автокредитам по многим продуктам, особенно что касается машин, которые поставляются в Россию из-за рубежа, в частности, по каналам параллельного импорта. И наличие программ поддержки по авто, которые делают в РФ, положительно повлияет на развитие производств транспортных средств в стране.

Особенно это важно в контексте того, что на площадках автомобильных компаний, которые покинули российский рынок, будут развиваться другие производства. Эти бренды заинтересованы в том, чтобы обеспечить необходимый спрос. То есть, получается, это в интересах и бизнеса, и покупателей, и государства».

Как автокредиты переводят на китайский

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Доля купленных в кредит новых автомобилей в России за последние полтора года менялась неравномерно. По подсчетам «Автостата», в начале прошлого года она находилась в диапазоне 45-50%, а в марте рухнула до 8%. Тогда банки практически перестали выдавать кредиты на покупку машин на фоне начавшейся специальной военной операции. Однако затем рынок кредитования стал понемногу расти, и в августе доля кредитов в общем объеме автопродаж достигла 56%. В сентябре она снижалась до 49%. ВТБ позднее в январе прогнозировал, что в этом году в кредит продадут почти каждый второй новый автомобиль.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Владимир Расулов

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