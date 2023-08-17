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Путин: дефицит в транспортной отрасли растет из года в год

Путин призвал обновить общественный транспорт по всей России

Президент России Владимир Путин заявил, что дефицит в транспортной отрасли растет от года к году. Он подчеркнул, что правительству нужно найти постоянный источник финансирования для обновления общественного транспорта в регионах.

«Особого внимания, конечно же, требуют вопросы финансирования отрасли. Дефицит здесь растет, к сожалению, от года к году. Поэтому правительству в соответствии с уже данными поручениями необходимо найти надежный и, подчеркну, постоянный источник финансирования работы по развитию и обновлению общественного транспорта в регионах»,— сказал Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета по вопросам развития общественного транспорта (цитата по сайту Кремля).

В вопросе модернизации и обновления общественного транспорта президент попросил глав субъектов РФ рассмотреть возможность использования частно-государственного партнерства, которое, по его словам, широко внедряется в Москве.

Владимир Путин также отметил, что зарплата водителя общественного транспорта в большинстве субъектов России ниже, чем средняя зарплата по региону. По его словам, люди неохотно выбирают эту профессию, ее престиж падает.

Президент также упомянул, что в последнее десятилетие Россия переживает бум роста числа легковых автомобилей, и в этот период заметно снижалась популярность общественного транспорта. Он отметил, что эта тенденция сейчас меняется и все больше людей как раз предпочитают общественный транспорт. По его словам, ежегодно в РФ наземным общественным транспортом перевозится более 14 млрд человек.

Эрдни Кагалтынов

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