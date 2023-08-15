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Коммерсантъ FM
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Выпуск машин на бывшем заводе Volkswagen могут начать до конца года

Производство автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге могут запустить в этом году, заявил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, выпуск машин на заводе Mercedes-Benz в Подмосковье «Автодом» может начаться в 2024 году.

Он уточнил, что на второй площадке будет налажен выпуск конкретно легковых автомобилей. «Надеюсь, что коллеги финализируют свои договоренности с выбранными индустриальными партнерами и в следующем году запустят производство»,— рассказал господин Мантуров на форуме «Армия-2023» (цитата по ТАСС).

В конце ноября 2022 года Mercedes-Benz объявил об уходе с российского рынка, свои активы он продал «Автодому». Сумма сделки не раскрывалась, в рамках нее Mercedes получил опцион на обратный выкуп российского бизнеса по рыночной цене. Накануне стало известно, что Mercedes-Benz отключил дилеров в России от программного обеспечения.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Mercedes-Benz отключил ПО».

Лаура Кеффер

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