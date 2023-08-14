АвтоВАЗ возобновил выпуск Lada Largus

АвтоВАЗ сегодня, 14 августа, перезапустил производство машин Lada Largus, говорится в пресс-релизе компании. Перезапуск провели на месяц раньше намеченного срока.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Lada Largus

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Lada Largus

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В августе АвтоВАЗ намерен произвести 650 автомобилей Lada Largus в различных модификациях. В это же число войдут машинокомплекты для опытной партии электромобилей e-Largus, которую должны собрать в Ижевске до конца года.

АвтоВАЗ в августе увеличил объем производства самых бюджетных модификаций Lada. Компания допускала повышение цен на автомобили в максимальной комплектации. Президент АвтоВАЗа Максим Соколов говорил, что АвтоВАЗ ведет со странами Персидского залива «активный переговорный процесс» по организации экспорта и сборки Lada. Кроме того, компания хочет возобновить производство автомобилей Lada на заводе Al Amal в Египте.

Подробности — в материале «Ъ» «Подпрыгивая на хабах».

Лаура Кеффер