Экспорт машин из Японии в РФ в июле увеличился на 53%

Экспорт автомобилей из Японии в Россию в июле 2023 года вырос на 53% по сравнению со средним показателем за последний год, сообщается в материалах министерства финансов Японии.

За минувший месяц в Россию из Японии было поставлено 33 192 транспортных средства, из них 32 116 — легковые автомобили, следует из статистики ведомства. Это на 84% выше, чем за аналогичный периода прошлого года, и на 53% выше, чем в среднем в 2022 году. При этом в июле Япония на 44,4% сократила поставки запчастей и комплектующих для автомобилей.

В июле стало известно, что японские власти собираются полностью запретить поставки в Россию машин с объемом двигателя более 1,9 л в рамках продолжения санкционной политики. Под ограничения попадают новые и подержанные машины, однако поставки новых автомобилей в Россию из Японии были полностью остановлены в 2022 году. По данным таможенной службы Владивостока, за первое полугодие 2023-го россияне в два раза увеличили импорт японских машин по сравнению с прошлым годом — до 130 тыс. штук. Почти все они были с пробегом. Вскоре после появления информации о готовящемся введении этого запрета эксперты отметили двукратный рост ежедневных продаж на японские авто в РФ.

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Александр Кислов