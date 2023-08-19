Аналог «Тачек» претендует на успех

«Тачки» по-русски — кинокомпания «Гром» снимет аналог пиксаровского мультфильма. Проект будет называться «Копейка». Студия защитила его на брифинге Фонда кино. Об этом на днях сообщило издание «Бюллетень кинопрокатчика». По задумке авторов, мультфильм расскажет о вселенной машин. В проекте примут участие крупные автомобильные концерны, а к озвучке хотят привлечь популярных политиков. В частности, Владимира Путина, Михаила Мишустина и Сергея Шойгу. Какие роли приготовили для них создатели мультфильма «Копейка»? И насколько перспективен такой проект? Об этом — Анна Маргулис.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кинокомпания «Гром» Фото: Кинокомпания «Гром»

Бескрайние дороги, шум мотора и друзья — Lada «Копейка» и «Запорожец» Запик. Один из России, второй представляет «страну, где он производится». И все бы ничего, пока по воле злодея один не обманывает другого. Запик превращается в предателя, а миру машин угрожает опасность.

И чтобы спасти его и дать бой Копейка вместе с другими товарищами едет от Камчатки до полуострова Арттрек, через всю Россию, Китай, Индию, арабские страны — так описал свой проект продюсер Артур Гюлумян. По его словам, два главных персонажа отражают нынешнюю ситуацию в политике. Но отличным ходом вряд ли это можно назвать, говорит независимый кинокритик Иван Афанасьев:

«Это выглядит невероятно вторично. На мой взгляд, это не адаптация а, скорее, как пародия, насмешка какая-то. "Тачки" — это совершенно культовый мультфильм. И какие российские машины будут так узнаваемы, как Ferrari. Проблема с тем, чтобы антиэффект от этого замечательного мультфильма каким-то образом нивелировать. Плюс ко всему, у нас в целом есть очень серьезные проблемы с маркетингом отечественных фильмов, мультфильмов. Российская анимация так вообще, за исключением, наверное, "Финника", довольно часто получается не очень интересной».

Авторы проекта помимо прочего хотят привлечь к озвучке второстепенных персонажей политиков. По их замыслу, например, лимузин президента Aurus озвучит Владимир Путин, бронеавтомобиль «Тигр» — министр обороны Сергей Шойгу, «Чайку» — премьер-министр Михаил Мишустин, а «Волгу» — глава Минпромторга Денис Мантуров. Тем не менее генеральный директор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин считает, что это вряд ли позволит собрать большую кассу в прокате:

«Из достаточно успешных кейсов по адаптации форматов можно назвать только злосчастный фильм "Идеальные незнакомцы", который в российском исполнении назывался "Громкая связь". Многие аудиовизуальные сервисы получили из-за него штраф за неправильную возрастную маркировку. С точки зрения анимации, я, честно говоря, такое слышу впервые. Слабые ожидания по этому проекту, потому что здесь no name компания, которая якобы утверждает, что договорилась с политиками первого ряда о каком-то участии. Пока здесь просматривается только конъюнктура. Это не является залогом успеха на конкурентом рынке контента».

Помимо самой компании «Гром» в создании проекта примут участие и автомобильные концерны. Как пишут СМИ, договориться удалось, в том числе с «КамАЗом» и АвтоВАЗом. Они помогут в работе над персонажами и выделят средства. Поддержку, вероятно, окажет и государство. На днях Владимир Путин поручил обеспечить госфинансирование производства и прокат мультфильмов, а также снизить налог до 3% для таких кинокомпаний. И в перспективе проект может пойти дальше, полагает президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина:

«Сейчас в Европе игрушки с анимационными образами, либо несущие ту или иную интеллектуальную собственность, составляют порядка 43%. У нас по игрушкам порядка 23%, а в целом лицензионный рынок оценивается в России детских товаров порядка 11%. Один из самых эталонных проектов серьезнейшей международной экспансии это, конечно, "Маша и медведь". У нас есть целая плеяда брендов у "Смешариков". В целом выпускаемые машинки и с "КамАЗом", и с АвтоВАЗом пользуются спросом, и это, конечно, усилит позиции коллег. Коллаборации сразу с потенциальными лицензиатами, с узнаваемыми брендами повышают перспективы проекта».

За рубежом тематику мультфильмов активно используют не только производители детских товаров. На днях компания Crocs в США выпустила лимитированную версию обуви для взрослых с подсветкой в виде Молнии Маккуина — главного героя голливудского мультфильма «Тачки». Цена на сайте начинается от $70. Как пишут пользователи соцсетей: «Если мультфильм "Копейка" выйдет, вы знаете, что надеть на премьеру».

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".