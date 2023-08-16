Водителям готовят зону высадки

На фоне роста интереса россиян к внутреннему автотуризму правительство заявляет о необходимости повысить качество дорожной инфраструктуры, в частности, расширить сеть придорожных многофункциональных зон, объединяющих заправки, паркинги, отели и магазины. По поручению Белого дома Минтранс, Минэкономики и «Автодор» придумают, как активнее привлекать бизнес в проекты по созданию таких комплексов. Эксперты призывают власти сначала создать и утвердить хотя бы генеральную схему АЗС, а уже потом думать про остальную инфраструктуру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Премьер Михаил Мишустин поручил Минтрансу, Минэкономики и госкомпании «Автодор» представить до 26 сентября предложения по созданию многофункциональных комплексов дорожного сервиса (или многофункциональных зон, МФЗ) с помощью механизма государственно-частного партнерства, а также идеи по упрощению строительства примыканий МФЗ к дорогам.

Многофункциональные зоны — АЗС, совмещенные с кафе, туалетами, мойками, зонами отдыха, отелями, станциями техобслуживания, сувенирными магазинам и т. д. Автовладельцы, напомним, регулярно жалуются на нехватку заправок и МФЗ на российских магистралях. Несколько лет назад, после открытия участков трассы М-11, случалось, что из-за нехватки АЗС у водителей кончалось топливо в пути или приходилось стоять в очередях к топливным станциям (впоследствии «Автодор» частично решил проблему установкой контейнерных заправок). В 2022 году наличие проблемы подтвердила и Счетная палата. «Автодор» обещал таких ситуаций не допускать: на трассе М-12 Москва—Казань, в частности, будет 32 МФЗ. При этом госкомпания заявляет, что комплексы строятся на деньги инвесторов (в уже открытые вложено 9,4 млрд руб.), аналогичный опыт есть и у ряда регионов (например, в Башкирии).

Тема строительства МФЗ и привлечения инвестиций в этот бизнес в регионах обсуждалась 26 июля во время правительственного совещания по развитию туризма, где Михаил Мишустин говорил о росте внутреннего турпотока, в том числе из-за «роли внешнего фактора». Премьер Башкирии Андрей Назаров упомянул о проблеме «низкой маржинальности» МФЗ на муниципальных дорогах из-за низкого трафика. Кроме того, рассказывал чиновник, компании в среднем тратят на создание объекта придорожного сервиса 100 млн руб., 50% из них — на подведение инфраструктуры и строительство съездов-примыканий. Эти средства должны быть заложены сразу в проект дороги, заметил господин Назаров, признав, впрочем, что это может привести к удорожанию проектно-сметной документации. Чиновник также жаловался на длительность процедуры строительства примыканий к федеральным трассам. По итогам совещания Михаил Мишустин и дал поручение ведомствам.

Минэкономики вместе с Минтрансом и регионами уже разрабатывает концепцию развития автотуризма. Строительство МФЗ является «ключевым вопросом» в рамках ее разработки, рассказали “Ъ” в пресс-службе ведомства. «Сейчас рассматриваются несколько типов таких зон с учетом удаленности от крупных населенных пунктов, маршрутов движения, потребностей туристов на базе анализа их "клиентского пути",— рассказали в ведомстве.— Внедрение единых стандартов позволит избежать хаотичного развития инфраструктуры и определить оптимальную финансовую модель для подобных проектов». Рассматривается вариант, при котором бизнесу, участвующему в проектах МФЗ, будут предоставляться «преференции» при подключении к инженерным сетям и организации съездов, добавили в Минэкономики.

«Важно урегулировать имущественные и земельные вопросы,— говорит управляющий директор по юридическому сопровождению проектов Национального центра ГЧП Анна Батуева.— В частности, может ли концессионер создавать объекты дорожного сервиса и оформлять их в свою собственность? Или может ли предоставлять землю третьим лицам, чтобы те, в свою очередь, создавали такие объекты в свою собственность?»

«Пока в стране нет генеральной схемы развития заправок, привлечь инвесторов в развитие МФЗ сложно,— считает заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев.— Сегодня компания открывает АЗС, а через несколько месяцев в километре от нее конкурент внезапно открывает еще одну. Заправочный бизнес и так крайне низкомаржинальный, а тут еще и излишняя конкуренция. Должен быть понятный план по всем дорогам. Места должны разыгрываться на тендерах, компания должна понимать, что на этом конкретном участке заправляться будут только у нее. Только в этих условиях банки будут кредитовать бизнес на долгий срок, инвесторы будут планировать прибыль, вкладываясь в отели, кафе, мойки и прочие элементы МФЗ».

Большинство существующих МФЗ скорее заправка с кафе, считает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Должен существовать единый стандарт с местом для гостиниц, автосервиса, аптеки, длительной стоянки машин, освещением и видеонаблюдением. «Допускаю, что зоны могут делиться на разные типы, но стандарт должен быть точно один,— говорит эксперт.— Под них должна выделяться земля, организовываться коммуникации, готовиться территория. Места можно продавать бизнесу на аукционах или отдавать, если место не проходное. Можно даже сделать единый дизайн-код для МФЗ. А то что сейчас — это хаос».

Иван Буранов