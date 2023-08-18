Биржевая цена АИ-95 побила рекорд — выше 70 тыс. рублей за тонну

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) вновь установила ценовой рекорд. За день бензин АИ-95 подорожал на 0,23%, до 70,123 тыс. руб. за т, летнее дизельное топливо потеряло в стоимости 0,28%, опустившись до 67,658 тыс. руб. за т.

Бензин АИ-92 опустился в цене на 0,60%, до 62,455 тыс. руб. за т. Стоимость топлива для реактивных двигателей (авиакеросин) выросла на 0,01%, до 67,243 тыс. руб. за т, мазут подешевел на 2,63%, до 34,521 тыс. руб. за т.

Для увеличения объема предложения топлива на внутреннем рынке Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба предложили повысить нормативы биржевых продаж бензина на 1%. При этом в Минэнерго подчеркнули, что на российском рынке спрос полностью обеспечивает предложение.

Тем не менее в августе котировки дизтоплива продолжали резко расти. На СПбМТСБ это связали с намеченным на сентябрь снижением на 50% демпферных выплат нефтяным компаниям.

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Мария Федотова