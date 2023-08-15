«Автостат»: продажи автомобилей с пробегом в январе—июле выросли на 25,5%

Продажи легковых автомобилей с пробегом в России по результатам января-июля 2023 года выросли на 25,5%. Всего за семь месяцев было продано 3,265 млн автомобилей, подсчитало аналитическое агентство «Автостат». Показатели июля оказались рекордными за последние 19 месяцев — с января 2022 года.

Из отчета «Автостата» следует, что по итогам июля жители России приобрели 511,8 тыс. подержанных легковых автомобилей. Относительно аналогичного месяца 2022 года показатель увеличился на 18,9%, по сравнению с июнем 2023-го — на 1,9%. Эксперты агентства отмечают, что объем вторичного рынка уже третий месяц подряд составляет свыше 500 тыс. единиц.

По итогам прошлого месяца лидером в рейтинге проданных автомобилей с пробегом остался «АвтоВАЗ». На его долю пришлось более 20%. Продажи Lada с пробегом были на уровне 105,8 тыс. единиц (+1,8% год к году). Вторую строчку в рейтинге занимает японская Toyota — 64 тыс. единиц (+34,9%). За ними следуют южнокорейские Kia (29,6 тыс. единиц, +24,4%) и Hyundai (29 тыс. единиц, +21,3%). Пятерку замыкает японский Nissan — 27,7 тыс. единиц (+23%).

«Автостат» отмечает, что все бренды, которым удалось войти в десятку лидеров по итогам июля, показали положительную динамику. Наибольший рост зафиксирован у Honda (+39,1%), наименьший — у Lada (+1,8%).

По данным «Открытие Авто», цены на автомобили с пробегом заметно выросли на фоне падения рубля. Эксперты подсчитали, что в июле резко подорожали все машины в возрасте до трех лет. Так, владельцы Renault Logan повысили цены сразу на 13%, BMW пятой серии и X5 подорожали сразу на 500 тыс. за июль.

Подробнее о том, как дилеры пытаются удовлетворить спрос на подержанные авто, — в материале «Ъ FM» «Вторичному рынку не хватает иномарок».

Милена Костерева